Sắp xếp phải hướng đến hiệu quả thực chất, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời phát biểu tại buổi làm việc.

Theo phương án sắp xếp, sẽ hợp nhất 3 đơn vị trực thuộc Sở KH&CN, gồm: Trung tâm Ứng dụng KH&CN; Trung tâm Chuyển đổi số; Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, lấy tên là Trung tâm Đổi mới sáng tạo. Bộ máy điều hành gồm Ban Giám đốc và 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Bửu Nhân

thông tin về các quy định liên quan đến sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo có chức năng nghiên cứu, hoạt động sự nghiệp, dịch vụ trong ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ; thông tin, thống kê khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý nhà nước; đồng thời thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật theo quy định.

Dự kiến sau sắp xếp, giảm 4 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tỷ lệ giảm 40%; giảm 2 giám đốc, tỷ lệ giảm 66,67%; giảm 2 phó giám đốc, tỷ lệ giảm 25%.

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Huỳnh Tuấn Anh

phát biểu ý kiến, bày tỏ sự đồng thuận với phương án sắp xếp.

Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Phương Bắc kỳ vọng sau khi tinh gọn, đơn vị mới sẽ tạo ra chuyển biến rõ nét, đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi số và phát triển khoa học, công nghệ của tỉnh nhà.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh, tinh thần xuyên suốt của việc sắp xếp là hướng đến hiệu quả thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; KHCN và chuyển đổi số phải có bước chuyển biến rõ nét để đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời yêu cầu, việc sắp xếp phải hướng đến hiệu quả thực chất, hỗ trợ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Để hiện thực hoá, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở KH&CN thực hiện quy trình sắp xếp chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, nhằm tinh gọn tổ chức, giảm đầu mối, tập trung nguồn nhân lực và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của bộ máy mới. Quá trình sắp xếp phải được chuẩn bị khoa học, tuyệt đối không làm gián đoạn các nhiệm vụ KHCN đang triển khai.

Song song đó, các sở, ngành liên quan phải chủ động phối hợp, hỗ trợ để đơn vị mới nhanh chóng ổn định và đi vào vận hành thông suốt.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời kỳ vọng, tập thể đơn vị sau khi kiện toàn sẽ chung sức, đồng lòng, giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển KHCN và chuyển đổi số của tỉnh./.