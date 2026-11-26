Chủ trương đúng, quyết tâm chính trị cao

Sơn La có diện tích tự nhiên hơn 14.108 km², đường biên giới dài 274 km tiếp giáp nước bạn Lào, với 75 đơn vị hành chính cấp xã. Phần lớn đồng bào các dân tộc sinh sống phân tán dọc triền núi, ven khe suối hoặc trên các sườn dốc được san gạt làm nền nhà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xảy ra thiên tai. Những năm gần đây, tác động của biến đổi khí hậu khiến thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến hết tháng 10/2026, toàn tỉnh xảy ra 30 đợt thiên tai, gồm 3 đợt rét hại, 2 đợt không khí lạnh và 25 đợt mưa đá, dông lốc, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Thiên tai làm 6 người chết, 9 người bị thương, gây thiệt hại hoặc ảnh hưởng đến 1.742 nhà ở; 215 hộ phải di dời khẩn cấp, sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Ban Chỉ đạo 333 họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Nhận diện rõ những thách thức từ thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã cụ thể hóa chủ trương của Trung ương bằng hệ thống nghị quyết, kế hoạch phù hợp với tình hình địa phương. Ngày 19/1/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU về rà soát, sắp xếp, ổn định dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng giai đoạn 2025-2030. Để nghị quyết được triển khai hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo 333 trực tiếp theo dõi, đôn đốc; đồng thời tổ chức quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với đó, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 130/2025/NQ-HĐND, quy định mức hỗ trợ đối với các đối tượng thuộc diện bố trí dân cư đến hết năm 2030. UBND tỉnh cụ thể hóa bằng các kế hoạch triển khai, tổ chức nhiều cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương. Qua đó, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác sắp xếp, ổn định dân cư.

Ông Lê Sỹ Tuyến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước Sơn La, cho biết: Năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung tham mưu UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU về rà soát, sắp xếp, ổn định dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng. Đồng thời, tham mưu thực hiện Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 29/8/2026, triển khai Nghị quyết số 210/NQ-CP, gắn công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai với phục hồi sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

Chuyển biến rõ nét

Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, năm 2026, toàn tỉnh triển khai 16 dự án bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư, phấn đấu di chuyển 573 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong đó, có 9 dự án chuyển tiếp với 351 hộ và 7 dự án khởi công mới với 222 hộ. Tổng kinh phí dự kiến hơn 325 tỷ đồng, huy động từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và Quỹ cứu trợ tỉnh thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Điểm tái định cư bản Co Sủ Dưới, xã Chiềng Hoa.

Đến nay, cả 16 dự án đã được phê duyệt và triển khai thi công, với tổng vốn bố trí gần 311 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 96% kế hoạch. Một dự án đã hoàn thành, bố trí 38 hộ đến nơi ở mới an toàn, nâng tổng số hộ được ổn định dân cư toàn tỉnh lên 109 hộ. Các dự án còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu di dời 573 hộ trong năm 2026.

Điểm tái định cư Co Sủ Dưới, xã Chiềng Hoa được đầu tư xây dựng theo Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 6/6/2025 của UBND tỉnh, nhằm di chuyển các hộ dân vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2025. Công trình khởi công ngày 22/6/2025, trên diện tích 4,11 ha, tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng, bố trí 32 hộ với 188 nhân khẩu. Các hạng mục gồm san nền, đường giao thông, hệ thống cấp nước sinh hoạt và công trình phụ trợ. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Chiềng Hoa tiếp tục quản lý, triển khai dự án. Đến tháng 12/2025, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Đi trên tuyến đường nội bản vừa hoàn thành, ông Mùa A Chảng, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Co Sủ Dưới, phấn khởi chia sẻ: Trước đây, các hộ dân sống phân tán trên sườn đồi cao, đi lại và sinh hoạt khó khăn, nhất là vào mùa mưa, nguy cơ sạt lở luôn thường trực. Nay, 100% số hộ đã chuyển đến nơi ở mới, có nhà ở kiên cố, đường giao thông, điện, nước đầy đủ. Bà con yên tâm ổn định cuộc sống, tích cực lao động sản xuất.

Tuyến đường nội bản Co Sủ Dưới được bê tông hóa.

Tại các điểm tái định cư, tỉnh xác định nguyên tắc xuyên suốt là “nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ”. Mỗi hộ thuộc diện di dời khẩn cấp được bố trí từ 200-300 m² đất ở, cùng hệ thống hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, thoát nước và nhà văn hóa cộng đồng. Đáng chú ý, phần lớn điểm tái định cư được quy hoạch ngay trong nội bản, cách nơi ở cũ dưới 1 km. Cách làm này giúp người dân tránh xa khu vực nguy cơ sạt lở, đồng thời duy trì sinh hoạt cộng đồng và thuận lợi trong sản xuất trên diện tích đất canh tác hiện có.

Gắn an cư với sinh kế bền vững

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, nguy cơ thiên tai vẫn đặt ra những thách thức lớn đối với công tác bố trí, ổn định dân cư. Qua rà soát đến cuối năm 2026, toàn tỉnh còn 4.605 hộ sống tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai; trong đó, 1.800 hộ thuộc 79 điểm đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp bị đe dọa tính mạng và tài sản khi mưa lũ xảy ra.

Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ Dự án khắc phục hậu quả thiên tai tại Trường Mầm non Ban Mai, xã Huổi Một.

Tại bản Hoa Ban, xã Mường La, sườn núi phía trên khu dân cư xuất hiện vết nứt dài khoảng 100 m, rộng hơn 2 m, buộc 97 hộ dân phải đi ở tạm nhà người thân, điều kiện sinh hoạt, học tập gặp nhiều khó khăn. Tại xã Kim Bon, 40 hộ ở bản Đá Đỏ nằm trong phạm vi cung trượt dài 300 m, đất lún sâu 1-1,5 m; 52 hộ tại bản Quang Minh và bản Suối Vạch sống dưới những vết nứt sườn đồi dài 100-300 m, sụt hạ bậc tới 5 m. Tại xóm Đông Trai, bản Cáp Na, xã Tà Hộc, vết nứt dài 50 m phía sau khu dân cư được cơ quan chuyên môn cảnh báo ở mức ưu tiên 1 (rất khẩn cấp), đe dọa trực tiếp 21 hộ dân. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã báo cáo, đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách để triển khai các dự án bố trí dân cư cấp bách tại Mường La, Kim Bon và Tà Hộc trong giai đoạn 2026-2027, nhằm di chuyển người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Năm 2027, Sơn La đặt mục tiêu triển khai 9 dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai, với quy mô 545 hộ, tổng nhu cầu vốn dự kiến hơn 421 tỷ đồng. Tỉnh ưu tiên nguồn lực xử lý các điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm; linh hoạt bố trí dân cư tập trung, xen ghép, gắn với nâng cấp hạ tầng cộng đồng và hỗ trợ ổn định tại chỗ ở những nơi không còn quỹ đất tái định cư.

Nhiều hộ dân bản Sòng Hạ, xã Chiềng Sơ, đang khẩn trương thi công nhà ở tại khu tái định cư. Ảnh: PV

Công tác di dời dân cư được gắn với phục hồi sản xuất và tạo sinh kế lâu dài. Các cấp, ngành tập trung lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, phát triển hợp tác xã, liên kết tiêu thụ nông sản và sản phẩm OCOP. Đối với các hộ thiếu đất sản xuất sau di dời, tỉnh chú trọng đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn tín dụng chính sách, tạo việc làm phi nông nghiệp, hướng tới xây dựng đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, thích ứng với chuyển đổi số.

Tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn, nâng cao năng lực cảnh báo sớm thiên tai; đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và người có uy tín trong vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Với quyết tâm và giải pháp đồng bộ, Sơn La đang từng bước đưa người dân vùng nguy cơ thiên tai đến nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống, xây dựng sinh kế bền vững.