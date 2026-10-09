Sắp xếp mạng lưới trường học, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Trị - Ảnh: N.L

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, đến ngày 5/9/2026, cả nước đã hoàn thành phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập tại 34/34 tỉnh, thành phố, giảm 18.975 đầu mối, tương ứng 50,6%. Sau sắp xếp, hoạt động dạy học cơ bản ổn định, quyền học tập của học sinh được bảo đảm. Tuy nhiên, việc quản trị các trường quy mô lớn, bố trí đội ngũ và bảo đảm cơ sở vật chất vẫn còn những khó khăn cần tháo gỡ.

Đối với chương trình xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, trong 108 trường khởi công năm 2025, có 40 trường đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục, 68 trường đang tiếp tục thi công. Ở giai đoạn 2, các địa phương đã khởi công, động thổ 121 trường. Một số dự án còn chậm tiến độ do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, nhân lực và biến động giá.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Trị - Ảnh: N.L

Tại Quảng Trị, sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm 460 cơ sở giáo dục công lập, tương ứng 50,38%; giảm 767 cán bộ quản lý, trong đó 738 người được bố trí trở lại làm giáo viên phù hợp với chuyên môn đào tạo. Quá trình sắp xếp được tính toán theo điều kiện địa hình, giao thông và phân bố dân cư, nhằm bảo đảm quyền học tập của học sinh. Đối với xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp, tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công 4 trường khởi công năm 2025. Trong 11 trường thuộc giai đoạn 2, hai dự án tại các xã Kim Ngân và Trường Sơn đã được phê duyệt; 9 dự án còn lại đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo kế hoạch.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT phối hợp với các bộ, ngành rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, định mức nhân sự, bảo đảm các cơ sở giáo dục sau sắp xếp hoạt động ổn định, hiệu quả. Các địa phương khẩn trương rà soát, bố trí đội ngũ, hoàn thiện các điều kiện về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất và tổ chức quản lý, nhất là tại các trường quy mô lớn; bảo đảm việc sắp xếp gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, an toàn trường học và quyền học tập của học sinh.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Trị - Ảnh: N.L

Đối với chương trình xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành 68 trường còn lại của giai đoạn 1. Với giai đoạn 2, các địa phương cần chủ động chuẩn bị mặt bằng, lựa chọn chủ đầu tư, nhà thầu đủ năng lực, áp dụng công nghệ thi công phù hợp nhằm rút ngắn thời gian, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình; đồng thời có văn bản cam kết về tiến độ, chất lượng thực hiện.

Các bộ, ngành liên quan bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Bộ GD-ĐT chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cụ thể mà các địa phương kiến nghị.