Xã Duy Nghĩa

11thôn13nhà sinh hoạt văn hóa

Xã Hòa Tiến

15thôn22nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng

Xã Nam Phước

17thôn29nhà văn hóa, nhà sinh hoạt văn hóa

Chưa theo kịp địa bàn mới

Hiện nay, nhiều nhà văn hóa thôn, tổ dân phố vẫn ở địa điểm cũ dù quy mô dân cư đã thay đổi. Có nơi hội trường không đủ chỗ cho cuộc họp đông người, có nơi nhà sinh hoạt cách xa một phần khu dân cư. Những bất cập về diện tích, sức chứa và công năng ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng.

Nhà sinh hoạt cộng đồng hiện tại của Tổ dân phố Vũng Thùng 4 (phường Sơn Trà) có tổng diện tích đất 3.153m2, nhưng diện tích xây dựng khoảng 288m2/2 tầng, đáp ứng quy mô khoảng 100 người. Ảnh: VĂN HOÀNG

Hội trường không đủ chỗ

Những cuộc họp đông người tại nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố Vũng Thùng 4, phường Sơn Trà, thường thiếu chỗ ngồi. Một số người dân phải ngồi thêm ở hành lang hoặc khu vực sân bên ngoài hội trường, bất tiện khi gặp mưa, nắng. Công trình mới hoạt động khoảng 2 năm, khuôn viên rộng nhưng hội trường chưa đáp ứng quy mô dân cư mới.

Tổ dân phố Vũng Thùng 4 được hình thành trên cơ sở sắp xếp 6 tổ dân phố thuộc khu vực Nại Hưng 3 và Vũng Thùng cũ, hiện có khoảng 498 hộ dân. Nhà sinh hoạt hiện nằm tại khu vực các đường Bùi Huy Bích, Nại Hiên Đông 5, Nại Hiên Đông 7 và Nại Hiên Đông 17. Tổng diện tích đất 3.153m2, diện tích xây dựng khoảng 288m2 trên 2 tầng, nhưng hội trường chỉ chứa được khoảng 100 người. Công trình đáp ứng những cuộc họp ít người nhưng chật chội khi tổ chức hội nghị toàn thể tổ dân phố.

Ông Lê Văn Trai, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Vũng Thùng 4 cho biết, việc bố trí chỗ ngồi ngoài hành lang, sân gây bất tiện khi thời tiết xấu.

“Đầu tư nhà sinh hoạt cộng đồng cần tính đến số hộ dân, nhu cầu hội họp và quy mô các hoạt động chung. Hội trường cần được ưu tiên diện tích, trong khi các phòng chức năng phải có mục đích sử dụng rõ ràng, tránh tình trạng có phòng ít hoạt động nhưng nơi tập trung đông người lại thiếu chỗ. Mong muốn của bà con là được bố trí sân chơi, thiết bị tập luyện để người dân đến sinh hoạt thường xuyên”

Ông LÊ VĂN TRAIBí thư Chi bộ tổ dân phố Vũng Thùng 4

Tại thôn An Nhơn, xã Duy Nghĩa, tình trạng thiếu chỗ ngồi cũng xảy ra. Hai thôn An Lạc và Nhơn Bồi được sắp xếp thành thôn An Nhơn với 860 hộ, 3.358 nhân khẩu. Địa phương tiếp nhận 2 nhà văn hóa đều xây dựng khoảng 20 năm trước. Công trình An Lạc cũ được chọn làm địa điểm sinh hoạt chính, có khuôn viên 1.057m2, diện tích xây dựng 202m2, nhưng hội trường chỉ chứa khoảng 70 người. Hội nghị đông người thường quá tải.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng thôn An Nhơn chia sẻ, hiện sức chứa bên trong nhà văn hóa khoảng 70 người, chỉ đáp ứng việc sinh hoạt chi bộ và các cuộc họp ít người. Loa, âm ly, máy vi tính và quạt tại công trình cũng đã hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng đến việc tổ chức hội họp, văn nghệ. Thôn đang xin chủ trương chuyển nhà văn hóa Nhơn Bồi cũ thành điểm vui chơi cho người già, trẻ em.

Người dân tổ dân phố Vũng Thùng 4 (phường Sơn Trà) được bố trí ngồi họp tại khu vực sân nhà sinh hoạt cộng đồng do diện tích hội trường nhỏ. Ảnh: ĐVCC

Khoảng cách sau sáp nhập

Ở khối phố Sông Đầm, phường Quảng Phú, bất cập còn nằm ở vị trí địa điểm sinh hoạt. Sau khi sắp xếp 2 khu dân cư An Hà Đông và Ngọc Nam, khối phố tiếp nhận 2 nhà sinh hoạt. Nhà sinh hoạt Ngọc Nam cũ được chọn làm địa điểm chính, có khuôn viên khoảng 1.400m2, diện tích xây dựng 200m2, sức chứa khoảng 70 người. Nhà sinh hoạt An Hà Đông cũ có khuôn viên 750m2, diện tích xây dựng 120m2, sức chứa khoảng 50 người và một số dụng cụ thể dục thể thao. Thiết bị hội họp tại An Hà Đông đã chuyển về Ngọc Nam, công trình cũ được đề nghị bàn giao cho đơn vị sự nghiệp công của phường.

Ông Trương Hoàng Thạch, Trưởng khối phố Sông Đầm cho biết, nhà sinh hoạt Ngọc Nam đáp ứng được các cuộc họp với số người vừa phải. Khi tổ chức hội nghị toàn dân, ngày hội Đại đoàn kết hoặc chương trình văn nghệ đông người, hội trường không đủ chỗ. Địa bàn khối phố trải dài nhưng nhà sinh hoạt nằm lệch về phía Ngọc Nam, khiến người dân An Hà Đông đi xa hơn, khó vận động tham gia hoạt động chung.

“Địa bàn tổ dân phố Sông Đầm có phạm vi khá dài, trải rộng qua các khu dân cư trước đây. Tuy nhiên, nhà sinh hoạt tổ dân phố hiện nay lại được bố trí lệch về phía khu vực Ngọc Nam cũ, chưa nằm ở vị trí trung tâm để thuận lợi cho toàn bộ người dân trên địa bàn. Điều này gây không ít khó khăn trong công tác vận động nhân dân, đặc biệt là người dân khu vực An Hà Đông cũ”

Ông TRƯƠNG HOÀNG THẠCHTrưởng khối phố Sông Đầm

Bên cạnh nhu cầu hội họp, người dân Sông Đầm mong có thêm không gian văn nghệ, dân vũ, thể dục dưỡng sinh, sinh hoạt người cao tuổi và các hoạt động dành cho thanh thiếu niên. Các hoạt động này cần âm thanh, ánh sáng, thiết bị trình chiếu và sân bãi. Theo ông Thạch, việc lựa chọn địa điểm nhà văn hóa cần tính đến quãng đường đi lại của từng khu dân cư, nhất là những hộ ở xa. Ông kiến nghị khảo sát vị trí trung tâm và xem xét duy trì An Hà Đông cũ làm điểm sinh hoạt vệ tinh.

Một buổi sinh hoạt của Chi hội Người cao tuổi ở phường Quảng Phú. Ảnh: ĐVCC

Toàn xã Duy Nghĩa hiện quản lý 13 nhà sinh hoạt văn hóa cấp thôn, nhưng mới có 10 trong số 11 thôn có nhà sinh hoạt riêng; thôn Thành Triều vẫn sử dụng tạm điểm trường mẫu giáo cũ. Phần lớn công trình được xây dựng giai đoạn 2004 - 2007, sức chứa chỉ 60-90 người. Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa thông tin, qua rà soát ghi nhận nhà sinh hoạt thôn Sơn Viên chỉ rộng 60m2, Trung Phường 85m2, Thi Thại và An Lương đều khoảng 90m2. Nhiều nơi thiếu nhà vệ sinh, nhà để xe, hệ thống âm thanh và bàn ghế. Những hạn chế về hạ tầng khiến hoạt động cộng đồng khó duy trì thường xuyên.

Hội trường chật so với quy mô dân cư mới

Số hộ sau sắp xếp và sức chứa hội trường hiện có. Mỗi ô tương ứng khoảng 10 chỗ.

0100200300 người

Tổ dân phố Vũng Thùng 4

Phường Sơn Trà

khoảng498hộ

Sắp xếp từ 6 tổ dân phố

Hội trường khoảng 100 người

Thôn An Nhơn

Xã Duy Nghĩa

860hộ

3.358 nhân khẩu, từ 2 thôn

Hội trường khoảng 70 người

Thôn Duy Vinh

Xã Nam Phước

973hộ

3.432 nhân khẩu, từ 2 thôn

Mỗi nhà văn hóa khoảng 150 người

Kiến nghị hội trường mới từ 300 người trở lên

Sức chứa hiện cóMức thôn Duy Vinh kiến nghị

Nguồn: số liệu các địa phương nêu trong bài; sức chứa là số gần đúng.

Số nhà văn hóa hiện có chưa phản ánh đầy đủ điều kiện sinh hoạt từng khu dân cư. Công trình chật, xa khu dân cư hoặc thiếu thiết bị đều khó tổ chức hoạt động thường xuyên. Việc rà soát từng địa điểm, đánh giá sức chứa và vị trí phục vụ là cơ sở để bố trí lại những không gian sinh hoạt phù hợp hơn.

Tính phương án sử dụng hiệu quả

Nhiều địa phương đang rà soát hệ thống nhà văn hóa để lựa chọn địa điểm sinh hoạt phù hợp với quy mô dân cư mới. Những công trình còn tốt được ưu tiên duy trì, nâng cấp, cơ sở dôi dư được nghiên cứu chuyển đổi công năng. Mỗi công trình cần phương án sử dụng cụ thể để tránh lãng phí tài sản công.

Chương trình vui Trung thu tại thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến. Ảnh: ĐVCC

Chọn điểm sinh hoạt chính

Sau sáp nhập 3 thôn Bắc An, An Trạch và La Châu Bắc, thôn An Trạch mới (xã Hòa Tiến) có 674 hộ dân cùng 3 nhà văn hóa, trước đây phục vụ riêng từng khu dân cư. Về chung một nhà, Ban điều hành thôn quyết định lựa chọn nơi sinh hoạt chung thuận tiện, đồng thời nghiên cứu cách sử dụng hai công trình còn lại.

Ông Nguyễn Văn Trình, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn An Trạch cho biết, nhà văn hóa La Châu Bắc cũ được chọn làm địa điểm sinh hoạt chính vì nằm ở vị trí tương đối trung tâm giữa 3 khu dân cư, thuận tiện cho người dân đi lại. Công trình xây dựng năm 2025, có hội trường khoảng 200m2 và khuôn viên sân rộng khoảng 2.000m2, đáp ứng nhu cầu hội họp, tổ chức sinh hoạt cộng đồng. Địa điểm này giúp người dân các khu vực cũ cùng tham dự sự kiện chung.

Với 2 nhà văn hóa còn lại, địa phương nghiên cứu hướng sử dụng gắn với nhu cầu tại từng khu dân cư. Nhà văn hóa Bắc An cũ được đề xuất bố trí thành địa điểm phục vụ phòng tránh thiên tai khi xảy ra mưa bão. Nhà văn hóa An Trạch cũ được nghiên cứu bàn giao cho Ban Quản lý đình làng An Trạch để tổ chức hoạt động văn hóa, gìn giữ sinh hoạt truyền thống. Các phương án vẫn ở bước đề xuất, cần đánh giá hiện trạng và hoàn thiện thủ tục quản lý tài sản.

Ba nhà văn hóa, ba hướng sử dụng

Thôn An Trạch (xã Hòa Tiến) sau sáp nhập 3 thôn Bắc An, An Trạch và La Châu Bắc, có 674 hộ dân

Nhà văn hóa Bắc An cũ

Đề xuất

Địa điểm phục vụ phòng tránh thiên tai khi xảy ra mưa bão

Nhà văn hóa La Châu Bắc cũ

Đã chọn

Địa điểm sinh hoạt chínhVị trí tương đối trung tâm giữa 3 khu dân cư; xây dựng năm 2025, hội trường khoảng 200m2, khuôn viên sân rộng khoảng 2.000m2

Nhà văn hóa An Trạch cũ

Nghiên cứu

Bàn giao cho Ban Quản lý đình làng An Trạch để tổ chức hoạt động văn hóa, gìn giữ sinh hoạt truyền thống

Các phương án với 2 nhà văn hóa còn lại vẫn ở bước đề xuất, cần đánh giá hiện trạng và hoàn thiện thủ tục quản lý tài sản.

Ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cho biết, địa phương đã rà soát hiện trạng để đề xuất phương án quản lý, sử dụng giai đoạn 2026 - 2030. Xã hiện có 15 thôn với 22 nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Theo đó, công trình phù hợp được địa phương giữ lại; cơ sở nhỏ, xuống cấp sẽ xem xét nâng cấp hoặc xây mới. Với những nhà văn hóa dôi dư, xã định hướng chuyển đổi thành công viên, vườn dạo, bãi đỗ xe công cộng theo quy hoạch hoặc điểm phục vụ phòng tránh thiên tai. Xã cũng đề xuất ưu tiên đầu tư trung tâm văn hóa - thể thao và một số nhà văn hóa cần xây mới, tiếp tục hoàn thiện danh mục, dự toán và thứ tự ưu tiên để trình cấp có thẩm quyền.

Hoạt động tư vấn pháp luật tại nhà văn hóa khối phố Ngọc Mỹ, phường Quảng Phú. Ảnh: ĐVCC

Khai thác công trình hiện hữu

Tại phường Sơn Trà, bài toán bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng gắn với điều kiện quỹ đất đô thị ngày càng hạn chế. Theo Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường, địa bàn có 72 vị trí được quy hoạch xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, trong đó 45 vị trí đã đầu tư, 27 vị trí chưa đầu tư. Sau sắp xếp, phường có 41 tổ dân phố, nhưng nhiều nhà sinh hoạt nhỏ so với quy mô dân cư. Một số khu dân cư không còn đất trống để xây mới, phạm vi phục vụ của công trình cũ cũng thay đổi.

72 vị trí quy hoạch nhà sinh hoạt cộng đồng ở phường Sơn Trà

Mỗi ô là một vị trí được quy hoạch

45

vị trí đã đầu tư

27

vị trí chưa đầu tư

Sau sắp xếp, phường có 41 tổ dân phố, nhưng nhiều nhà sinh hoạt nhỏ so với quy mô dân cư.

Nguồn: Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Sơn Trà.

Ông Nguyễn Trần Bang, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Sơn Trà cho biết, đơn vị phối hợp các phòng, ban rà soát nhà sinh hoạt, trụ sở, trường học và các thiết chế văn hóa để đề xuất địa điểm cho 41 tổ dân phố. Nhà sinh hoạt đủ điều kiện tiếp tục được sử dụng. Những nơi thiếu chỗ dự kiến kết hợp hội trường trường học và cơ sở công cộng. Các cuộc họp chi bộ, đoàn thể quy mô nhỏ vẫn tổ chức tại điểm cũ; hội nghị đông người dự kiến bố trí ở nơi rộng hơn.

Song song với cách bố trí trước mắt, phường xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp và đầu tư mới theo từng giai đoạn 2026 - 2030.

“Vấn đề quan trọng hiện nay là phải tổ chức quản lý, khai thác hiệu quả các công trình hiện có, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công. Việc bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng cần gắn với quy hoạch các không gian và sinh hoạt chung của người dân, bảo đảm công trình sau khi được đầu tư có thể phát huy công năng sử dụng lâu dài, hiệu quả”

Ông NGUYỄN TRẦN BANGGiám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Sơn Trà

Tại phường Quảng Phú, ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, nhiều tài sản cũng cần bố trí lại. Toàn địa bàn có 34 thiết chế văn hóa, công trình và khu vực thể dục thể thao. Nhiều nhà sinh hoạt đã xây dựng lâu năm, xuống cấp, thiếu trang thiết bị và tiện ích tập luyện để thu hút người dân.

“Địa phương dự kiến từng bước nâng cấp những nhà văn hóa hư hỏng, xuống cấp tùy điều kiện kinh phí. Bên cạnh sửa chữa công trình, phường ưu tiên bổ sung tivi, máy tính, kết nối wifi phục vụ họp trực tuyến và hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công. Những điểm có điều kiện phù hợp sẽ được xem xét bổ sung thiết bị thể thao phục vụ tập luyện. Đối với các nhà văn hóa dôi dư, phường nghiên cứu cải tạo thành tiểu hoa viên, không gian cây xanh hoặc địa điểm vui chơi công cộng. Các phương án này cần được đối chiếu với hiện trạng, quy hoạch và quy định quản lý tài sản công trước khi thực hiện”

Ông NGUYỄN VĂN HIỆUPhó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú

Gắn với nhu cầu của cộng đồng

Lựa chọn địa điểm, nâng cấp hay chuyển đổi công năng nhà văn hóa đều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Do vậy, tổ chức lại mạng lưới nhà văn hóa cần được tính toán thấu đáo, lấy nhu cầu thực tế và sự đồng thuận của cộng đồng làm căn cứ.

Giải bóng chuyền chào mừng ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tổ chức tại thôn Vân Quật, xã Duy Nghĩa. Ảnh: ĐVCC

Bà NGUYỄN THỊ KIM LIÊNPhó Chủ tịch UBND xã Nam Phước

Linh động chuyển đổi công năng, xử lý tài sản

Xã Nam Phước hiện có 17 thôn với 14.074 hộ dân, 53.289 nhân khẩu. Theo danh mục quản lý tài sản, toàn xã có 29 nhà văn hóa, nhà sinh hoạt văn hóa và 22 sân vận động, khu thể thao, bao gồm một số điểm sinh hoạt cũ, điểm phụ. Qua rà soát, hệ thống công trình hiện có cơ bản phục vụ nhu cầu cộng đồng, nhưng chất lượng chưa đồng đều.

Sau sáp nhập, quy mô dân cư và phạm vi phục vụ của nhiều nhà văn hóa thay đổi. Chúng tôi xác định cần đánh giá lại toàn bộ mạng lưới để lựa chọn phương án tổ chức phù hợp, ưu tiên những công trình có vị trí thuận lợi, quỹ đất và khả năng mở rộng. Các cơ sở còn tốt sẽ được xem xét nâng cấp thành điểm sinh hoạt trung tâm; những nơi xuống cấp hoặc sử dụng kém hiệu quả cần có phương án sửa chữa, chuyển đổi công năng, xử lý tài sản theo quy định. Việc này liên quan trực tiếp đến đời sống người dân nên chính quyền sẽ phối hợp với ban nhân dân thôn, Mặt trận và các đoàn thể lấy ý kiến cộng đồng trước khi quyết định. Cùng với khoảng cách đi lại và quy mô dân số, chúng tôi quan tâm đến tần suất sử dụng, thói quen sinh hoạt và khả năng tổ chức những hoạt động thường xuyên tại từng nhà văn hóa.

Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, Nam Phước sẽ ưu tiên các hạng mục thiết thực như âm thanh, ánh sáng, thiết bị trình chiếu, dụng cụ thể thao, khu vui chơi và không gian sinh hoạt chung. Đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội hóa phù hợp. Nhà văn hóa cần duy trì các câu lạc bộ văn nghệ, dân vũ, dưỡng sinh, hoạt động thiếu nhi, người cao tuổi, đọc sách và truyền dạy văn hóa truyền thống...

Ông ĐỖ VĂN VIỆTPhó Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa

Mọi phương án đều cần có ý kiến của người dân

Sau sắp xếp, xã Duy Nghĩa hiện quản lý 13 nhà sinh hoạt văn hóa cấp thôn, trong đó 10/11 thôn có nhà sinh hoạt riêng. Phần lớn công trình được xây dựng trong giai đoạn 2004 - 2007, có diện tích nhỏ, sức chứa hạn chế, nhiều nơi xuống cấp và thiếu trang thiết bị. Đáng chú ý, thôn Thành Triều vẫn phải sử dụng tạm điểm trường mẫu giáo cũ làm nơi sinh hoạt cộng đồng, trong khi một số khu vực khác có nhà văn hóa dôi dư sau sáp nhập.

UBND xã Duy Nghĩa đang rà soát toàn bộ hiện trạng đất đai, diện tích, sức chứa, trang thiết bị và tình hình sử dụng từng cơ sở để xây dựng phương án quản lý phù hợp. Việc tổ chức lại phải căn cứ nhu cầu thực tế của từng khu dân cư, bảo đảm thuận tiện cho người dân tham gia hội họp, sinh hoạt văn hóa và thể thao. Trong quá trình xây dựng phương án, UBND xã sẽ thông qua các cuộc họp thôn, ban dân chính thôn và các tổ chức đoàn thể để lấy ý kiến người dân. Những yếu tố như vị trí địa lý, khoảng cách đi lại, quy mô dân cư, điều kiện giao thông, quỹ đất và khả năng mở rộng công trình đều cần được xem xét kỹ. Chúng tôi cũng quan tâm đến tập quán sinh hoạt của từng khu vực, nhu cầu của người cao tuổi, phụ nữ, thanh thiếu nhi và các câu lạc bộ.

Trước mắt, địa phương ưu tiên giải quyết những khó khăn về cơ sở vật chất tại Thành Triều, Trung Phường và An Lương. Đối với các điểm sinh hoạt dôi dư, xã định hướng bố trí không gian đọc sách, khu vui chơi, tập luyện thể dục thể thao và những hoạt động cộng đồng phù hợp. Mọi phương án đều cần sự tham gia đóng góp ý kiến, giám sát của người dân, bảo đảm việc sắp xếp tạo được sự đồng thuận và thuận lợi trong sinh hoạt lâu dài.

Thôn Duy Vinh tổ chức trao quà tiếp sức đến trường cho học sinh đầu năm học 2026 - 2027 tại nhà văn hóa. Ảnh: NGUYỄN NỞ

Ông NGUYỄN NỞTrưởng thôn Duy Vinh, xã Nam Phước

Quan tâm xây dựng nhà văn hóa đa năng tại vị trí trung tâm

Thôn Duy Vinh được hình thành sau khi sáp nhập hai thôn Hà Mỹ và Đông Bình, hiện có 973 hộ dân với 3.432 nhân khẩu, sinh hoạt tại 20 tổ đoàn kết trên địa bàn rộng 331,1ha. Sau sáp nhập, thôn đã ổn định hoạt động, song việc bố trí địa điểm hội họp, sinh hoạt cộng đồng phù hợp với quy mô dân cư mới vẫn là vấn đề cần quan tâm.

Hiện thôn có 2 nhà văn hóa tại khu vực Đông Bình và Hà Mỹ, mỗi công trình có sức chứa khoảng 150 người. Cả hai khuôn viên đều được trang bị dụng cụ thể dục thể thao, có sân bóng đá mini. Ngoài ra, thôn còn có hai sân bóng đá 11 người, một sân bóng chuyền và hai khu hoa viên phục vụ nhu cầu vui chơi, tập luyện của người dân. Những công trình này cơ bản đáp ứng hoạt động sinh hoạt tại từng khu vực, nhưng khi tổ chức hội nghị hoặc hoạt động chung của toàn thôn thì việc bố trí địa điểm tập trung đông người còn gặp khó khăn.

Ban nhân dân thôn kiến nghị Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng một nhà văn hóa đa năng tại vị trí trung tâm, có hội trường sức chứa từ 300 người trở lên, kết hợp không gian thể thao trong nhà như sân cầu lông. Địa điểm xây dựng cần thuận tiện cho người dân ở cả hai khu vực trước đây tham gia hội họp, giao lưu và tổ chức những hoạt động cộng đồng. Nếu được đầu tư công trình mới, chúng tôi đề xuất tiếp tục giữ lại nhà văn hóa Đông Bình để phục vụ hội họp, sinh hoạt của bà con trong khu vực khi cần thiết. Riêng nhà văn hóa Hà Mỹ, thôn kiến nghị xem xét thanh lý theo quy định. Việc lựa chọn phương án cần đánh giá kỹ hiện trạng tài sản, nhu cầu sử dụng và điều kiện đi lại của người dân, bảo đảm những công trình được đầu tư phục vụ thiết thực đời sống cộng đồng.

Nội dung: PHAN VINH - VĂN HOÀNG - VIỆT ÂN - AN NHIÊN - NAM PHƯỚC

Trình bày: MINH TẠO

(Bài có sử dụng hình ảnh AI trong thiết kế)