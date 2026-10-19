Sắp xếp loạt trường cao đẳng, hoàn thành trong quý IV/2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sắp xếp lại hàng loạt cơ sở giáo dục nghề nghiệp. (Ảnh minh họa)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 3013/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

Theo phương án, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương được sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang sáp nhập vào Trường Đại học Nha Trang; Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ cũng sẽ thành lập Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại Quảng Ninh trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ-Xã hội.

Theo kế hoạch, 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chuyển giao về địa phương quản lý, gồm: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1; Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị; Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội; Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng; Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng; Trường Cao đẳng nghề Việt-Xô số 1; Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 và Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định.

Ba cơ sở được chuyển giao về Bộ Công an quản lý là Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất và Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2.

Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học được chuyển giao nguyên trạng về trực thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh được sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định việc sắp xếp phải hướng tới tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả đầu tư công và chất lượng hoạt động. Quá trình tổ chức lại cần gắn với đẩy mạnh tự chủ, đổi mới quản trị, hình thành các đơn vị có quy mô hợp lý, đa ngành và có năng lực cạnh tranh. Bộ nhấn mạnh không sáp nhập cơ học làm suy giảm chất lượng.

Việc chuyển tiếp chương trình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ và quá trình học tập phải được thực hiện liền mạch. Các vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và pháp lý cần được xử lý đồng bộ; đồng thời có chính sách phù hợp đối với cán bộ, viên chức và người lao động dôi dư.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, việc sắp xếp, tổ chức lại được thực hiện trong quý IV/2026. Với các cơ sở giáo dục đại học, Bộ chủ trì xây dựng đề án, trình Thủ tướng Chính phủ và ban hành các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trước ngày 1/4/2027.

Trong quá trình triển khai, Bộ tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả và nghiên cứu sắp xếp các đơn vị khác theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.