Sắp xếp lịch kiểm tra chuyên ngành phù hợp, giữ ổn định nhịp độ năm học

Giờ học tại phân hiệu Trường THPT Đào Duy Từ (Thanh Hóa).

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định quy trình kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất hạn chế bố trí các cuộc kiểm tra vào tháng 1, tháng 5, tháng 6 và tháng 12 nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến độ năm học và các kỳ thi, trừ trường hợp kiểm tra các kỳ thi, cuộc thi; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền.

Từ thực tiễn quản lý và giảng dạy tại trường phổ thông, ông Nguyễn Minh Đạo, Phó Hiệu trưởng phụ trách phân hiệu Trường THPT Đào Duy Từ (Thanh Hóa), đánh giá đây là đề xuất phù hợp, thể hiện sự quan tâm đến đặc thù hoạt động của nhà trường, đồng thời góp phần giảm áp lực hành chính cho đội ngũ giáo viên.

Theo ông Nguyễn Minh Đạo, trường học không phải là đơn vị hành chính có khối lượng công việc phân bổ tương đối đồng đều trong năm. Hoạt động giáo dục vận hành theo kế hoạch và những mốc thời gian đặc thù, trong đó có những giai đoạn giáo viên, cán bộ quản lý phải tập trung cao độ cho nhiệm vụ chuyên môn.

Tháng 12 và tháng 1 là thời điểm các trường hoàn thành chương trình học kỳ I, tổ chức ôn tập, kiểm tra định kỳ, chấm bài, cập nhật kết quả đánh giá, hoàn thiện học bạ và sơ kết học kỳ. Riêng tháng 12, nhiều cơ sở giáo dục còn phải triển khai các công việc liên quan đến kết thúc năm tài chính như quyết toán ngân sách, kiểm kê tài sản, đánh giá và phân loại viên chức.

Trong khi đó, tháng 5 và tháng 6 là giai đoạn cao điểm của năm học. Tháng 5, nhà trường tập trung kiểm tra cuối học kỳ II, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, xét hoàn thành chương trình, hoàn thiện hồ sơ và tổng kết năm học. Sang tháng 6, giáo viên và cán bộ quản lý tiếp tục tập trung cho công tác ôn tập, chuẩn bị và tổ chức các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT.

“Nếu một cuộc kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch định kỳ được bố trí vào những thời điểm này, nhà trường sẽ phải đồng thời giải quyết nhiều nhiệm vụ. Ban giám hiệu, tổ chuyên môn và giáo viên vừa phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, làm việc với đoàn kiểm tra, vừa bảo đảm tiến độ dạy học và các công việc cuối kỳ, cuối năm”, ông Nguyễn Minh Đạo phân tích.

Theo ông, áp lực này không chỉ nằm ở khối lượng công việc hành chính phát sinh mà còn ảnh hưởng đến thời gian và tâm sức giáo viên dành cho học sinh. Đặc biệt trong các giai đoạn ôn tập, kiểm tra, thi cử, sự ổn định trong tổ chức dạy học và tâm lý của thầy trò có ý nghĩa quan trọng.

Vì vậy, việc hạn chế kiểm tra vào những tháng cao điểm là cách sắp xếp hợp lý, giúp hoạt động quản lý Nhà nước không gây thêm xáo trộn cho nhiệm vụ trọng tâm của cơ sở giáo dục. Đây cũng là biểu hiện của tư duy quản lý chú trọng hiệu quả thực chất, đặt hoạt động dạy và học vào vị trí trung tâm.

Bên cạnh áp lực về thời điểm, ông Nguyễn Minh Đạo cũng chia sẻ một số vấn đề trong thực tiễn kiểm tra chuyên ngành tại các cơ sở giáo dục, như: tình trạng các cuộc kiểm tra có thể tập trung vào một số thời điểm trong năm; một số cuộc kiểm tra còn nặng về hồ sơ, giấy tờ; còn xảy ra tình trạng thiếu phối hợp giữa các hoạt động kiểm tra…

Từ những bất cập đó, ông Nguyễn Minh Đạo cho rằng đề xuất hạn chế kiểm tra vào tháng 1, 5, 6 và 12 có ý nghĩa thiết thực đối với các cơ sở giáo dục. Việc lựa chọn thời điểm kiểm tra phù hợp sẽ giúp nhà trường chủ động hơn trong tổ chức hoạt động, tránh phải phân tán nguồn lực vào những giai đoạn vốn đã có khối lượng công việc chuyên môn lớn.

Đáng chú ý, quy định hạn chế kiểm tra không đồng nghĩa với việc loại trừ các trường hợp cần thiết. Dự thảo vẫn dành ngoại lệ đối với kiểm tra các kỳ thi, cuộc thi, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền. Đây là những trường hợp cần được thực hiện để đáp ứng yêu cầu quản lý và bảo đảm kỷ cương trong lĩnh vực giáo dục.