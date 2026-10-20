Sắp xếp lại loạt ngành đào tạo đại học năm 2027 từ kinh tế, y dược đến sư phạm

Theo Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 74/2026 của Bộ GD-ĐT, Danh mục ngành đào tạo trình độ đại học được phân chia theo lĩnh vực và nhóm ngành, tạo cơ sở thống nhất cho việc quản lý, tổ chức đào tạo, tuyển sinh và cập nhật các ngành học trong hệ thống giáo dục đại học.

Từ sư phạm, nghệ thuật đến ngôn ngữ và khoa học xã hội

Ở lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, danh mục có các ngành như Khoa học giáo dục, Giáo dục học, Công nghệ giáo dục, Lý luận và phương pháp dạy học, Giáo dục và phát triển cộng đồng, cùng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Nhóm sư phạm bao gồm các ngành đào tạo giáo viên theo môn học và lĩnh vực chuyên môn như Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Tiếng Anh và các ngoại ngữ khác.

Ở lĩnh vực nghệ thuật, danh mục bao gồm mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, truyền hình, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế và các ngành liên quan. Có thể kể đến Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Âm nhạc học, Thanh nhạc, Biên đạo múa, Diễn viên, Đạo diễn sân khấu, Đạo diễn điện ảnh và truyền hình, Nhiếp ảnh, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang và Thiết kế nội thất.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Thạch Thảo

Lĩnh vực nhân văn gồm các ngành ngôn ngữ, văn học, lịch sử, triết học, tôn giáo học, khảo cổ học, văn hóa học và các ngành liên quan. Trong đó, nhóm ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài có các ngành như Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc và nhiều ngôn ngữ khác.

Danh mục cũng bao gồm các ngành thuộc khoa học xã hội và hành vi như Kinh tế học, Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Tâm lý học, Xã hội học, Nhân học, Dân tộc học, Địa lý học, Quan hệ quốc tế và các ngành nghiên cứu khu vực.

Ở nhóm báo chí và thông tin, các ngành được liệt kê gồm Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Công nghệ truyền thông, Truyền thông số và các ngành về thông tin, thư viện, lưu trữ, bảo tàng, xuất bản.

Kinh tế, quản lý và luật vẫn là nhóm ngành lớn

Danh mục ngành đào tạo mới dành một lĩnh vực riêng cho kinh doanh và quản lý, bao gồm các ngành từ quản trị doanh nghiệp, marketing, tài chính, ngân hàng đến kế toán, kiểm toán, quản trị nhân lực và logistics.

Các ngành tiêu biểu gồm Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm, Công nghệ tài chính, Kế toán và Kiểm toán.

Ở nhóm quản lý, danh mục có các ngành như Quản trị - Quản lý, Quản lý công, Chính sách công, Quản lý công nghiệp, Quản lý năng lượng, Quản lý dự án và Quản lý khoa học và công nghệ.

Lĩnh vực pháp luật gồm Luật, Luật hiến pháp và luật hành chính, Luật hình sự và tố tụng hình sự, Luật dân sự và tố tụng dân sự, Luật kinh tế, Luật quốc tế và Luật thương mại quốc tế.

Công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật

Danh mục gồm các ngành thuộc lĩnh vực toán học, thống kê, máy tính và công nghệ thông tin.

Ở lĩnh vực toán học và thống kê, danh mục có các ngành Toán học, Khoa học tính toán, Khoa học dữ liệu, Toán ứng dụng, Toán tin và Thống kê.

Lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin bao gồm Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin và Trí tuệ nhân tạo.

Ở lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, danh mục bao gồm nhiều nhóm ngành như công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng, công nghệ kỹ thuật cơ khí, điện - điện tử, viễn thông, hóa học, vật liệu, môi trường, công nghiệp và khai thác.

Các ngành kỹ thuật chuyên sâu gồm kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử - viễn thông, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật tàu thủy, kỹ thuật hàng không, kỹ thuật ô tô...

Bên cạnh đó là các lĩnh vực sản xuất, chế biến, kiến trúc và xây dựng. Danh mục có các ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến thủy sản, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, kỹ thuật cấp thoát nước, kiến trúc, quy hoạch vùng và đô thị, quản lý đô thị và công trình.

Khoa học tự nhiên, nông nghiệp và môi trường

Ở lĩnh vực khoa học tự nhiên, danh mục gồm các ngành Vật lý học, Hóa học, Sinh học, Khoa học vật liệu, Địa chất học, Địa vật lý, Hải dương học, Khí tượng và khí hậu học, Khoa học môi trường và các ngành liên quan.

Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản bao gồm Nông nghiệp, Khuyến nông, Khoa học đất, Chăn nuôi, Nông học, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Kinh tế nông nghiệp, Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Thủy sản, Nuôi trồng thủy sản và Khai thác thủy sản.

Danh mục cũng có các ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên nước, Quản lý biển và hải đảo, cùng những ngành liên quan đến xử lý môi trường và phát triển bền vững.

Y dược, sức khỏe và các lĩnh vực dịch vụ

Lĩnh vực sức khỏe bao gồm Y học, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Dược học, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Răng - Hàm - Mặt, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng và các ngành liên quan.

Danh mục còn có các ngành về quản lý y tế, y tế công cộng, quản lý bệnh viện và những lĩnh vực chuyên môn khác thuộc hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Ở lĩnh vực dịch vụ xã hội, danh mục có Công tác xã hội, Dân số và phát triển. Lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân gồm Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản lý thể dục thể thao, Huấn luyện thể thao và các ngành liên quan.

Ngoài ra, danh mục còn có các lĩnh vực vận tải, môi trường, an ninh, quốc phòng và những ngành dịch vụ khác.

Các trường phải rà soát ngành đào tạo trước tuyển sinh 2027

Theo thông tư, danh mục ngành đào tạo là căn cứ để cơ sở giáo dục đại học tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo. Việc cập nhật danh mục gắn với yêu cầu rà soát, sắp xếp chương trình và ngành đào tạo theo quy định.

Phụ lục II của thông tư nêu các ngành được điều chỉnh trong danh mục mới, bao gồm đổi tên, chuyển sang ngành có phạm vi rộng hơn hoặc thay đổi mã ngành. Do đó, không phải ngành nào có tên gọi mới cũng là ngành hoàn toàn mới. Tương tự, việc một ngành không còn được liệt kê độc lập trong danh mục không đồng nghĩa các chương trình đào tạo tương ứng phải dừng ngay lập tức.

Sau đây là các ngành đào tạo đại học từ năm 2027: