Sắp xếp cơ sở nhà đất dôi dư tại xã Thống Nhất

Xã Thống Nhất được thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 xã Thống Nhất, Minh Hiệp và Hữu Lân thuộc huyện Lộc Bình cũ (trước đó, năm 2020, xã Thống Nhất được hình thành từ việc sắp xếp 4 xã gồm: Xuân Tình, Như Khuê, Nhượng Bạn và Vân Mộng; xã Minh Hiệp được sắp xếp từ 2 xã: Minh Phát và Hiệp Hạ). Qua hai lần sắp xếp, xã Thống Nhất có số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư lớn, với 18 cơ sở, chủ yếu là trụ sở xã cũ, trạm y tế, điểm trường và nhà văn hóa.

Viên chức Trung tâm Dịch vụ Công ích xã Thống Nhất trao đổi thông tin, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan

Bà Lý Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Thống Nhất cho biết: Đảng ủy xã xác định việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư là nhiệm vụ quan trọng sau sáp nhập, nhằm quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công. Trên cơ sở đó, xã đã rà soát toàn bộ các cơ sở, đánh giá hiện trạng, vị trí, điều kiện sử dụng và nhu cầu thực tế tại từng khu vực để xây dựng phương án bố trí phù hợp, bảo đảm các công trình sau sắp xếp được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả lâu dài.

Quá trình rà soát được xã gắn với yêu cầu thực tiễn trong tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và nhu cầu của người dân. Theo đó, những cơ sở phù hợp được bố trí làm trụ sở làm việc hoặc chuyển đổi công năng phục vụ sinh hoạt cộng đồng; một số công trình được cải tạo, sửa chữa để đáp ứng mục đích sử dụng mới. Cách làm này vừa tận dụng cơ sở vật chất hiện có, vừa góp phần đáp ứng nhu cầu về địa điểm làm việc, sinh hoạt cộng đồng sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại thôn.

Một trong những cơ sở được đưa vào sử dụng hiệu quả là Trạm Y tế xã Xuân Tình cũ (một trong 4 xã sáp nhập thành xã Thống Nhất năm 2020). Sau khi được cải tạo, công trình được bố trí làm trụ sở Trung tâm Dịch vụ công ích xã. Từ ngày 1/6, cơ sở đã đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Việc tận dụng công trình sẵn có giúp địa phương có thêm địa điểm làm việc mà không phải đầu tư xây dựng trụ sở mới, đồng thời hạn chế tình trạng nhà, đất công bị bỏ trống sau sáp nhập.

Cùng với bố trí cơ sở phục vụ hoạt động của các đơn vị, xã Thống Nhất chú trọng chuyển đổi công năng những công trình phù hợp thành địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Tiêu biểu là tại thôn Như Khuê, điểm trường mầm non trước đây (thuộc Trường Mầm non xã Thống Nhất) đang được cải tạo thành nhà văn hóa thôn.

Ông Lộc Văn Năm, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Như Khuê cho biết: Sau sắp xếp, số hộ dân trong thôn tăng lên, nhu cầu về không gian hội họp, sinh hoạt cộng đồng cũng lớn hơn. Việc cải tạo điểm trường mầm non thành nhà văn hóa không chỉ tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất sẵn có mà còn tạo thuận lợi cho người dân do công trình nằm ở vị trí trung tâm, giao thông đi lại thuận tiện.

Đến nay, xã Thống Nhất đã hoàn thành việc bố trí, đưa vào khai thác, sử dụng 18/18 cơ sở nhà, đất dôi dư. Bên cạnh các trụ sở, cơ sở nhà đất được cải tạo thành Trung tâm Dịch vụ công ích xã, nhà văn hóa thôn Như Khuê; 16 trụ sở, cơ sở còn lại được bố trí làm trụ sở làm việc, nhà văn hóa thôn mới... Đây là một trong những xã chủ động trong rà soát, sắp xếp và khai thác, phát huy hiệu quả tài sản công dôi dư gắn với nhu cầu thực tế.

Việc sắp xếp, khai thác nhà, đất dôi dư không chỉ giải quyết yêu cầu sử dụng các công trình sau sáp nhập mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Thống Nhất tiếp tục quản lý chặt chẽ các cơ sở đã bố trí, thường xuyên kiểm tra hiện trạng, đánh giá hiệu quả sử dụng và kịp thời sửa chữa những hạng mục cần thiết. Qua đó, bảo đảm các công trình được sử dụng đúng mục đích, phát huy công năng, tránh lãng phí tài sản công, góp phần tiết kiệm ngân sách và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân trên địa bàn.