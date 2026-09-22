Sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải nhanh nhưng chắc chắn

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 31/7/2026, toàn quốc có 313 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Đến ngày 18/9, con số này còn 280 cơ sở, giảm 33 cơ sở, tương ứng khoảng 10,5%. Trong đó, số cơ sở thuộc các bộ, ngành và cơ quan Trung ương giảm từ 93 xuống 90; số cơ sở thuộc địa phương giảm từ 220 xuống 191.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với các bộ, ngành, địa phương trên cả nước.

Theo phương án dự kiến, đến ngày 1/10/2026, các bộ, ngành sẽ sắp xếp, giữ lại 23 trường cao đẳng trực thuộc; chuyển 19 trường cao đẳng, trung cấp về địa phương quản lý. Ở địa phương, dự kiến tiếp tục giảm 58 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm 17 trường cao đẳng và 41 trường trung cấp.

Đối với Thái Nguyên, đến tháng 9/2026, tỉnh có 33 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gồm 8 trường cao đẳng, 8 trường trung cấp, 2 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 1 phân hiệu và 3 cơ sở khác có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Hiện, Thái Nguyên chỉ có 1 trường cao đẳng trực thuộc tỉnh là Trường Cao đẳng Thái Nguyên. Trường này cũng đã được rà soát, tổ chức lại các đơn vị bên trong, từ 24 phòng, khoa, đơn vị trực thuộc xuống còn 21, giảm 3 đơn vị. Đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, đến tháng 12/2025, tỉnh đã sắp xếp còn 11 cơ sở, giảm 6 cơ sở, tương ứng 35,29%.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu Phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: baochinhphu.vn

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương; đồng thời yêu cầu tập trung tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ trước ngày 1/10.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu giảm tối thiểu 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp; việc sắp xếp phải hướng tới đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động; nâng cao hiệu quả quản trị, sử dụng nguồn lực và chất lượng đào tạo.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc sắp xếp phải nhanh nhưng thận trọng, chắc chắn, bảo đảm quyền lợi của người học, nhà giáo và người lao động.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao khẩn trương hoàn thiện tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù; hoàn thiện dự thảo nghị quyết để trình Chính phủ ban hành ngày 25-9. Các cơ sở được chuyển về địa phương phải có phương án duy trì, phát triển hoạt động; không để xảy ra tình trạng vừa chuyển giao đã giải thể trong thời gian ngắn.