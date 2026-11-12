Sắp xếp các giải báo chí theo hướng tinh gọn, thiết thực, đúng quy định

Theo đó, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 217-QĐ/TW, ngày 28/8/2026 của Ban Bí thư về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản; chuyển các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành thành các giải chuyên đề thuộc các hạng mục của Giải báo chí Quốc gia.

Đối với các giải báo chí toàn quốc đã phát động trước khi Quy định số 217-QĐ/TW được ban hành và đến nay đã hoàn thành việc chấm giải, lựa chọn tác phẩm xét tặng, các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết nội bộ bằng hình thức phù hợp trong năm 2026, bảo đảm thiết thực, không phô trương, hình thức.

Trường hợp tiếp tục duy trì tổ chức từ năm 2027, các cơ quan, đơn vị chủ động thống nhất với Hội Nhà báo Việt Nam về phương án chuyển thành giải báo chí toàn quốc chuyên đề thuộc hạng mục của Giải báo chí Quốc gia.

Đối với các địa phương, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu sắp xếp lại các giải báo chí, bảo đảm mỗi địa phương tổ chức không quá một giải báo chí theo quy định.

Văn phòng Trung ương Đảng thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.