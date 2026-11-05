Sắp xếp bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh Ninh Bình và Công ty TNHH Công Nghệ Xgimi Việt Nam (Khu công nghiệp Mỹ Thuận) trao quyết định tuyển dụng đối với các học viên đã tốt nghiệp. Ảnh: CTV

Tinh gọn đầu mối, bảo đảm ổn định hoạt động đào tạo

Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh có 9 cơ sở GDNN công lập (6 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp) thuộc quản lý của UBND tỉnh. Từ tháng 2/2026, tỉnh triển khai sắp xếp đợt 1 đối với các đơn vị sự nghiệp GDNN công lập; đến tháng 7/2026, toàn tỉnh đã giảm còn 5 trường, gồm 4 trường cao đẳng và 1 trường trung cấp, giảm 4 đầu mối, tương đương 44,44%. Trong đó, 3 trường cao đẳng thuộc UBND tỉnh quản lý; Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Trung cấp Giao thông vận tải Ninh Bình thuộc Sở Xây dựng.

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh Ninh Bình được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định, Trường Cao đẳng nghề Hà Nam và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình. Thầy giáo Đinh Văn Hoản, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường đã tiếp nhận toàn bộ 3.571 học sinh, sinh viên của 3 trường; đồng thời phân công giáo viên, giảng viên thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2025-2026, bảo đảm hoạt động giảng dạy không bị gián đoạn.

Cùng với ổn định tổ chức, nhà trường tập trung hoàn thiện các điều kiện pháp lý và chuyên môn cho hoạt động đào tạo. Đến nay, Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép hoạt động GDNN trình độ cao đẳng đối với 21 nghề, trình độ trung cấp đối với 40 nghề. Nhà trường cũng đã biên soạn, ban hành 21 chương trình đào tạo cao đẳng và 40 chương trình đào tạo trung cấp, sơ cấp, thuộc các lĩnh vực cơ khí chế tạo, công nghệ ô tô, điện - điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ may...

Nhà trường phối hợp với các trung tâm GDNN-GDTX và các trường THPT tổ chức cho 1.028 học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp THPT, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 96%. Ở trình độ cao đẳng, trung cấp, có 1.532 học sinh, sinh viên tham gia thi tốt nghiệp, tỷ lệ đạt 99%. Đặc biệt, nhà trường đã phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức cho 1.235 học sinh, sinh viên học tập, thực tập trải nghiệm tại doanh nghiệp, tạo điều kiện để người học tiếp cận môi trường làm việc thực tế. Tính đến ngày 15/9/2026, nhà trường tuyển sinh được 1.756 học sinh, sinh viên. Thông qua phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trên 1.000 học sinh, sinh viên tốt nghiệp đã được giải quyết việc làm ổn định, với mức lương khởi điểm từ 10-15 triệu đồng/tháng.

Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Ninh Bình được thành lập trên cơ sở sắp xếp Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam, Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình và Trường Trung cấp Y tế Nam Định. Cùng với Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh Ninh Bình, Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Ninh Bình là hai cơ sở được tỉnh chủ trương tiếp tục giữ ổn định, hoạt động theo mô hình đơn vị tự chủ nhóm 3. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định cũng được tỉnh xác định tiếp tục duy trì, đổi tên thành Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Ninh Bình.

Việc lựa chọn mô hình tổ chức đối với từng cơ sở được đặt trong mối tương quan giữa chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề đào tạo, quy mô tuyển sinh, mức độ tự chủ và điều kiện bảo đảm hoạt động. Qua đó, tỉnh hướng tới khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo trong đào tạo, đồng thời duy trì những cơ sở có ngành nghề đặc thù, đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.

Cơ cấu lại hệ thống, phát huy nguồn lực đào tạo

Cùng với việc sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp, tỉnh tiếp tục xây dựng phương án tổ chức sắp xếp lại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Theo phương án sắp xếp, nhà trường không tiếp tục duy trì mô hình trường cao đẳng độc lập; chức năng, nhiệm vụ và đội ngũ giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non được chuyển về Trường Đại học Hoa Lư.

Trên cơ sở phần còn lại, tỉnh chủ trương thành lập một trường THPT tại địa bàn phường Nam Định, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh trong những năm học tiếp theo, góp phần thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục THPT. Đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, kỹ thuật công nghiệp... cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định sẽ được xem xét bố trí công việc tại trường THPT sau khi thành lập hoặc điều động đến các trường THPT khác trên địa bàn.

Đối với Trường Đại học Hoa Lư, tỉnh tiếp tục duy trì pháp nhân, cơ quan chủ quản là UBND tỉnh và nhiệm vụ đào tạo đại học của nhà trường; đồng thời xây dựng phương án tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, đội ngũ giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non của Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định trên cơ sở rà soát chương trình đào tạo, người học, điều kiện bảo đảm chất lượng và vị trí việc làm liên quan. Việc điều chỉnh tổ chức, nhiệm vụ đào tạo sẽ được thực hiện sau khi có sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Tiến sĩ Vũ Văn Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư cho biết: Hiện nay, nhà trường có Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non và Khoa Sư phạm Trung học; trong thời gian qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo giáo viên các bậc học mầm non, tiểu học và một số chuyên ngành bậc THCS cho tỉnh Ninh Bình và các tỉnh trong khu vực. Đối với chủ trương giải thể Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định và chuyển chức năng đào tạo giáo viên mầm non về Trường Đại học Hoa Lư, tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai thực hiện. Nhà trường đã sẵn sàng các điều kiện để tiếp nhận một số giảng viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định về công tác, thực hiện nhiệm vụ đào tạo giáo viên.

Bên cạnh sắp xếp các cơ sở thuộc phạm vi quản lý, tỉnh còn tiếp nhận thêm một số cơ sở GDNN từ các bộ, ngành Trung ương: Tiếp nhận Trường Cao đẳng nghề Lilama 1 từ Bộ Xây dựng; Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định từ Bộ Công Thương và Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có thể thấy, quá trình sắp xếp các cơ sở GDNN công lập tại Ninh Bình đang được triển khai theo hướng không sáp nhập cơ học, mà căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề đào tạo, quy mô tuyển sinh, mức độ tự chủ, cơ sở vật chất, đội ngũ và nhu cầu nhân lực của địa phương để lựa chọn mô hình tổ chức. Định hướng này không chỉ góp phần tinh gọn đầu mối, giảm sự phân tán trong hệ thống mà còn hướng tới sử dụng hiệu quả nguồn lực công, duy trì các ngành nghề đào tạo đặc thù và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Qua đó, GDNN từng bước khẳng định vai trò trong đào tạo đội ngũ lao động có kỹ năng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.