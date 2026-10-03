Sắp xếp bộ máy Bộ Tài chính: Các đơn vị Thuế, Hải quan, Kho bạc tổ chức theo mô hình mới

Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 376/2026/NĐ-CP ngày 1/10/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính. Ảnh: VTV

Cụ thể, Nghị quy định, Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch; đầu tư phát triển, đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài, xúc tiến đầu tư; ngân sách nhà nước;

Ngân quỹ nhà nước; nợ công; viện trợ của nước ngoài cho Việt Nam và viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; dự trữ quốc gia; tài chính đối với quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tài sản công;

Hải quan; kế toán; kiểm toán; giá; chứng khoán; bảo hiểm; đấu thầu; doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh; khu kinh tế; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; thống kê; thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Tài chính có 34 đơn vị trực thuộc bao gồm:

Vụ Ngân sách nhà nước; Vụ Đầu tư và Phát triển hạ tầng; Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư; Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp; Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I); Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Vụ Quản lý quy hoạch; Vụ Các định chế tài chính;

Vụ Chính sách thuế, phí và lệ phí; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Văn phòng; Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại; Cục Quản lý công sản; Cục Quản lý đấu thầu; Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Cục Quản lý giá;

Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước; Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể; Cục Đầu tư nước ngoài; Cục Kế hoạch - Tài chính; Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Cục Thuế; Cục Hải quan;

Cục Dự trữ Nhà nước; Cục Thống kê; Kho bạc Nhà nước; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính; Báo Tài chính - Đầu tư; Tạp chí Kinh tế - Tài chính; Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính; Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 29 là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ khoản 30 đến khoản 33 là đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức quy định tại khoản 34 là đơn vị đặc thù thuộc Bộ Tài chính.

Vụ Ngân sách nhà nước có 6 phòng; Vụ Đầu tư và Phát triển hạ tầng có 4 phòng; Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp có 4 phòng; Vụ Các định chế tài chính có 4 phòng; Vụ Chính sách thuế, phí và lệ phí có 5 phòng; Vụ Tổ chức cán bộ có 6 phòng; Vụ Pháp chế có 5 phòng.

Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức và hoạt động theo 3 cấp: cấp trung ương, cấp tỉnh (Thuế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), cấp cơ sở (Thuế, Bảo hiểm xã hội cơ sở quản lý địa bàn một số xã, phường, đặc khu).

Cục Hải quan tổ chức và hoạt động theo 3 cấp: Cấp trung ương, cấp tỉnh (20 Hải quan khu vực), Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu.

Cục Thống kê tổ chức và hoạt động theo 2 cấp: Cấp trung ương, cấp tỉnh (Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

Kho bạc Nhà nước tổ chức và hoạt động theo 2 cấp: Cấp trung ương, cấp tỉnh (20 Kho bạc Nhà nước khu vực).

Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức và hoạt động theo 2 cấp: Cấp trung ương, cấp tỉnh (15 Dự trữ Nhà nước khu vực).

Nghị định cũng quy định: Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Dự trữ Nhà nước, Cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là Cục loại 1, có con dấu hình Quốc huy. Bảo hiểm xã hội Việt Nam được áp dụng cơ cấu tổ chức, số lượng cấp phó của người đứng đầu như Cục loại 1, có con dấu hình Quốc huy.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức, sắp xếp để Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hải quan khu vực, Dự trữ Nhà nước khu vực hoàn thành việc kiện toàn tổ chức và hoạt động trước ngày 1/1/2027.