Sắp xếp, bàn giao 8 làng trẻ em SOS để bảo đảm ổn định hoạt động chăm sóc trẻ em

Ngày 14/11, chia sẻ thông tin về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam, ông Tô Đức, Cục trưởng Cục Bảo trợ trẻ em (Bộ Y tế) cho biết: Từ năm 1990, các Làng trẻ em SOS cơ sở lần lượt được thành lập, triển khai hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bị mất nguồn nuôi dưỡng. Trong gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế, các nhà tài trợ và sự đồng hành của địa phương, hệ thống đã chăm sóc, nuôi dưỡng 7.048 trẻ em, thanh thiếu niên tại 17 làng.

Hình ảnh 1 làng trẻ em SOS.

Từ ngày 1/3/2025, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Chính phủ, chức năng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em được chuyển từ Bộ LĐTBXH sang Bộ Y tế. Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam được bàn giao về Bộ Y tế quản lý.

Ngày 24/4/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 735/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Theo đó, 8/17 Làng SOS tại Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Khánh Hòa và Gia Lai được bàn giao nguyên trạng về địa phương quản lý toàn diện; các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống cũng được bàn giao theo danh sách kèm theo quyết định.

Đến nay, 5 địa phương gồm Khánh Hòa, Nghệ An, thành phố Huế, Quảng Trị và Gia Lai đã hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp. Ba địa phương gồm Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên đang tiếp tục hoàn thiện phương án, chủ yếu theo hướng sáp nhập làng vào cơ sở trợ giúp xã hội công lập hiện có hoặc thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập để tiếp nhận làng.

Các chế độ chăm sóc đối với trẻ em, thanh niên SOS, các bà mẹ, bà dì và người lao động đang làm việc tại các cơ sở đều được bảo đảm theo quy định

"Đây là việc bàn giao nguyên trạng, không phải giải thể hoạt động chăm sóc trẻ em và không làm thay đổi bản chất nhân đạo của các Làng trẻ em SOS. Phạm vi bàn giao bao gồm cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, trang thiết bị, trẻ em, thanh niên, học sinh, học viên, các bà mẹ, bà dì, cán bộ, nhân viên, giáo viên và người lao động hiện có tại thời điểm bàn giao", ông Đức nhấn mạnh.

Trước thông tin của một số tài khoản mạng xã hội gán ghép thông tin sắp xếp, bàn giao các Làng trẻ em SOS liên quan đến việc hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người, ông Tô Đức khẳng định: "Việc sắp xếp, bàn giao 8 Làng trẻ em SOS cơ sở hoàn toàn không liên quan đến hoạt động hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người. Giữa việc sắp xếp hệ thống Làng trẻ em SOS và hoạt động hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người không có bất kỳ mối liên hệ nào. Đây là hai vấn đề hoàn toàn độc lập, được điều chỉnh bởi những quy định pháp luật chuyên ngành chặt chẽ, đầy đủ và nghiêm minh".

Theo báo cáo của Làng trẻ em SOS Việt Nam, từ khi thành lập đến nay, trong suốt gần 40 năm hoạt động, chưa từng có trường hợp trẻ em nào được chăm sóc trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam liên quan đến hoạt động hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người.

"Tôi cũng nói thêm, tại dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đã nêu rõ các hành vi nghiêm cấm: Lợi dụng nuôi con nuôi, chăm sóc thay thế… để thực hiện việc hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người. Do đó, những thông tin suy diễn về mối liên hệ giữa việc sắp xếp, bàn giao các Làng trẻ em SOS với hoạt động hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người hoàn toàn không có cơ sở pháp lý và không phản ánh thực tế hoạt động của hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam", ông Đức cho biết.