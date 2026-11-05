Sắp xảy ra va chạm với ô tô, người đi xe máy có màn phanh xe 'cháy lốp' gây sốt cộng đồng mạng

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông đáng chú ý.

(Video ghi lại tình huống giao thông đáng chú ý. Nguồn: Nguyễn Linh/Page K.S.C)

Theo đó, chiếc ô tô đang quay đầu xe, lúc này, một xe máy cũng đang đi tới. Do xe máy đang di chuyển với tốc độ cao, khi thấy ô tô đang quay đầu xe, người đi xe máy bị bất ngờ nên đã cố gắng "phanh cháy lốp" để cứu vãn tình hình.

Tiếp đó, xe máy tông vào sườn ô tô, cả người lẫn xe đều ngã xuống đường nhưng may mắn, người không gặp chấn thương.

Tình huống này sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dân tình lập tức chú ý đều màn phanh xe "cháy lốp" của người đi xe máy. Nhiều người đánh giá rằng, người này có tay lái cứng nên mới có thể xử lý kịp thời như vậy.

Tuy nhiên, tình huống này cũng một lần nữa nhắc nhở các phương tiện khi tham gia giao thông cần phải chú ý quan sát, đi đúng tốc độ, luôn làm chủ tay lái để tránh những tai nạn đáng tiếc.