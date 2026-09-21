Sắp xây nhà máy tại Thái Lan, Kim Long Motor tiến bước vào chuỗi cung ứng ô tô Đông Nam Á

Kế hoạch đặt nhà máy tại Thái Lan và mục tiêu nội địa hóa

Theo thông tin từ Nikkei Asia, Kim Long Motor sẽ tiến hành sản xuất xe trực tiếp tại Thái Lan sau một thời gian duy trì hoạt động xuất khẩu sang thị trường này. Hãng xe Việt Nam đặt mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa trên 50% đối với các sản phẩm lắp ráp tại xứ sở chùa Vàng. Chi tiết về địa điểm cụ thể, quy mô đầu tư và công suất thiết kế của nhà máy mới hiện chưa được công bố.

Sự kiện một nhà sản xuất ô tô trong nước đưa dây chuyền ra nước ngoài được xem là bước đi hiếm thấy. Trước đó, ngoài VinFast mở rộng sang Indonesia và Ấn Độ, rất ít hãng xe Việt Nam theo đuổi kế hoạch sản xuất trên phạm vi quốc tế. Kế hoạch này giúp công ty khai thác mạng lưới nhà cung cấp phụ tùng ô tô khổng lồ tại Thái Lan, một nền công nghiệp đã được bồi đắp từ những năm 1960.

Để phù hợp với thị trường sở tại, công ty bắt buộc phải thay đổi thiết kế sản phẩm. Các phương tiện vốn được thiết kế theo chuẩn tay lái thuận ở Việt Nam sẽ phải chuyển sang cấu hình tay lái nghịch. Đại diện công ty cho biết đây là nền tảng quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động thích ứng với các yêu cầu vận hành và từng bước mở rộng sự hiện diện trên thị trường quốc tế.

Phát triển chuỗi cung ứng và mở rộng đối tác thương mại

Được thành lập vào năm 2018 với trụ sở chính tại Thừa Thiên Huế, công ty chuyên sản xuất xe buýt, xe buýt cỡ nhỏ và xe tải. Gần đây, đơn vị này đẩy mạnh mảng xe buýt điện và các loại xe thương mại sử dụng năng lượng mới. Thông qua các thỏa thuận chuyển giao công nghệ với đối tác Trung Quốc, công ty đã tự chủ được một số khâu trong chuỗi cung ứng như động cơ và trục cầu xe.

Dù sử dụng pin của BYD và hợp tác với các nhà cung cấp Trung Quốc, 90% chuỗi cung ứng cho dòng xe buýt chạy bằng dầu diesel của hãng vẫn đến từ nguồn nội địa. Đối với dòng xe buýt điện, công ty cũng lên kế hoạch nâng tỷ lệ nội địa hóa từ mức 60% hiện tại lên mức cao hơn trong thời gian tới. Doanh nghiệp đã phát triển thành công trục cầu xe điện vào năm 2024, tiếp nối bằng các khoản đầu tư vào dây chuyền sản xuất động cơ tiên tiến trong năm 2025 để phục vụ kế hoạch xuất khẩu ra toàn khu vực.

Trên mặt trận thương mại, công ty đã xuất khẩu xe sang Hàn Quốc và liên tục ký kết các hợp đồng lớn tại Thái Lan. Đơn vị này đã chốt thỏa thuận bán 3.000 xe buýt cho Cho Thavee và 1.000 xe cho Kijsetthi Mobility. Gần đây nhất, hãng đã bàn giao 9 chiếc xe buýt điện đầu tiên trong khuôn khổ hợp đồng cung cấp tổng cộng 113 xe cho khách hàng Innopower.