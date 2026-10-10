Sập trần siêu thị ở Hàn Quốc, ít nhất 38 người bị thương

Theo Sở Cứu hỏa Daegu, vụ việc được báo cáo lúc 10 giờ 16 phút sáng 10/10. Ngoài 38 người bị thương, 66 người khác đã được sơ tán khỏi tòa nhà để đảm bảo an toàn.

Trong số những người bị thương, 9 người đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Nhà chức trách cảnh báo số người bị thương có thể còn tăng khi công tác kiểm tra và cứu hộ tiếp tục được triển khai.

Trần nhà một siêu thị ở phường Gwanum-dong, quận Buk-gu, thành phố Daegu, Hàn Quốc, bị sập vào ngày 10/10. Ảnh: X/kbsdisaster

Ông Yoon Jong-mi, một quan chức Sở Cứu hỏa Daegu, cho biết lực lượng cấp cứu tại hiện trường nhận định khả năng có người bị thương nặng là thấp.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát sau khi một phần công trình ở tầng hai của tòa nhà 4 tầng bị sập. Nguyên nhân vụ việc hiện chưa được xác định.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống đã chỉ thị các quan chức nỗ lực tối đa để cứu người, đồng thời bảo đảm công tác ứng phó với sự cố được triển khai toàn diện.

Nhà chức trách đang tiếp tục xử lý hiện trường và làm rõ nguyên nhân khiến một phần trần công trình bị sập.