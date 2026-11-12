Sập tòa nhà ở New York, ít nhất 19 người chết, 17 người bị thương

Theo Cơ quan Cứu hỏa New York (FDNY), vụ sập nhà xảy ra vào khoảng 16h ngày 11/11 (giờ địa phương) gần giao lộ giữa đại lộ Bedford và đại lộ Flatbush, thuộc khu phố Flatbush, quận Brooklyn.

Giám đốc Sở Cứu hỏa New York (FDNY) Lillian Bonsignore xác nhận 2 người đã thiệt mạng nhưng chưa công bố độ tuổi của các nạn nhân. 17 người khác bị thương, trong đó có 7 trẻ em. 4 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo FDNY, hơn 250 nhân viên cứu hỏa và nhân viên y tế khẩn cấp đã được huy động đến hiện trường.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy lực lượng cứu hỏa tìm kiếm trong đống đổ nát bên ngoài một công trình dường như là nhà ở. Các bức tường bị phá hủy, để lộ phòng ngủ và tủ quần áo bên trong.

Nhân chứng Anthony Griggs (21 tuổi) cho biết khi đang đi bộ về nhà sau giờ làm thì nghe thấy hai tiếng động lớn ngay trước khi tòa nhà đổ xuống. Một số viên gạch văng trúng chân anh nhưng may mắn không gây thương tích nghiêm trọng.

Nguyên nhân vụ sập nhà hiện chưa được xác định.

Sở Quản lý Tòa nhà New York thông báo các thanh tra viên đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ, đồng thời kiểm tra độ ổn định kết cấu của những công trình lân cận.