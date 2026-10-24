Sập tòa nhà đang xây ở Kenya, nhiều người bị mắc kẹt

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 23/10 (theo giờ địa phương) tại khu vực Eastleigh, thủ đô Nairobi, Kenya. Tòa nhà bị sập thuộc khu vực thương mại và dân cư đông đúc.

Theo các báo cáo ban đầu, công trình đang trong quá trình xây dựng với quy mô từ 10 đến 18 tầng, tuy nhiên các tầng bên dưới và tầng hầm đã được đưa vào sử dụng làm cửa hàng điện tử, và bán hàng tạp hóa.

Thời điểm toà nhà đổ sập. Video :X/visegrad24

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng cứu hộ liên ngành gồm Hội Chữ thập đỏ Kenya, Quân đội Kenya (KDF), lực lượng cảnh sát và các đội ứng phó sự cố khẩn cấp đã được huy động cùng máy xúc, thiết bị phá đá và chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân. Một người phụ nữ đã được giải cứu thành công từ đống đổ nát trong tình trạng sức khỏe ổn định và được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng cứu hộ cho biết đã nghe thấy tiếng của những người còn sống sót phát ra từ bên trong, tuy nhiên công tác đào bới bằng máy móc hạng nặng phải tạm dừng do nạn nhân bên dưới phản ánh các hoạt động này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung cấp oxy của họ.

Tình hình tại hiện trường trở nên vô cùng phức tạp khi đám đông hàng trăm người dân tò mò tập trung đông đúc và một số đối tượng tranh thủ hôi của tại các gian hàng lân cận, gây cản trở nghiêm trọng lối vào của xe cứu thương và lực lượng cứu hộ.

Lực lượng cảnh sát khu vực Nairobi đã buộc phải bắn hơi cay để giải tán đám đông nhằm giải phóng mặt bằng cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Chỉ huy Cảnh sát Vùng Nairobi, ông Issa Mohamud cảnh báo về nguy cơ sập dây chuyền do một phần của tòa nhà bị sập đang nghiêng tựa vào tòa nhà bên cạnh. Cùng lúc đó, cơ quan công an đã phát lệnh truy tìm chủ sở hữu tòa nhà khi người này vẫn chưa ra trình diện cơ quan chức năng.

Thống đốc Nairobi, ông Johnson Sakaja, tiết lộ rằng tòa nhà đã được chính quyền hạt cấp giấy phép phê duyệt xây dựng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận sử dụng, do đó việc đưa các cửa hàng vào hoạt động ở tầng trệt trong khi công trình đang thi công là hoàn toàn trái pháp luật.

Sự cố này tiếp tục làm gia tăng lo ngại về quy chuẩn an toàn xây dựng và công tác giám sát quản lý tại Kenya. Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu và Phân tích Chính sách Công Kenya, trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2019 đã ghi nhận 86 vụ sập nhà làm khoảng 200 người tử vong. Kết quả kiểm toán gần 15.000 công trình của Cục Kiểm tra Xây dựng Quốc gia Kenya cho thấy có tới 4,8% số tòa nhà rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm và 72,3% bị xếp vào loại không an toàn.

Vụ sập nhà tại Eastleigh xảy ra chỉ chưa đầy một tuần sau sự cố sập tòa nhà cũ Club Avenida ở trung tâm Nairobi trong lúc thi công phá dỡ khiến 4 người bị thương.