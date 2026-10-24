Sập tòa nhà đang xây dựng ở Kenya, hàng chục người mất tích

Toà nhà bất ngờ đổ sập tại Nairobi, Kenya. Nguồn Al Jazeera.

Vụ việc xảy ra ngày 23/10 (giờ địa phương) trên một tuyến phố thương mại đông đúc ở khu Eastleigh, Nairobi, nơi tập trung hàng nghìn tiểu thương và cư dân. Tòa nhà đổ sập để lại một đống bê tông lớn, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Cảnh sát trưởng Nairobi Issa Mohamud cho biết hơn 10 tầng phía trên của công trình đang được xây dựng vào thời điểm xảy ra sự cố. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Kenya Kipchumba Murkomen cho biết có 67 công nhân làm việc tại công trường. Một người bị thương, trong khi 66 người còn lại đã thoát ra ngoài an toàn.

Theo truyền thông địa phương, tầng hầm và tầng trệt của tòa nhà được cho thuê làm cửa hàng điện tử, cửa hàng bán thịt và cửa hàng tạp hóa. Khoảng 11 người có mặt tại các cửa hàng này hiện chưa được xác định tung tích.

Ông Murkomen cho biết lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với một số người sống sót đang mắc kẹt bên trong công trình. Đây là tín hiệu tích cực trong nỗ lực tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân.

Hội Chữ thập đỏ Kenya xác nhận hai người bị thương đã được đưa tới Bệnh viện Quốc gia Kenyatta để điều trị.

Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực để di chuyển các khối bê tông đan xen với cốt thép. Tuy nhiên, việc triển khai thiết bị hạng nặng diễn ra chậm, ảnh hưởng đến tiến độ tiếp cận những khu vực có thể còn người mắc kẹt.

Theo Al Jazeera, hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục trong ngày 24/10. Trong khi đó, ông Mohamud cảnh báo tòa nhà có nguy cơ tiếp tục đổ sập do đang nghiêng và tựa vào công trình bên cạnh.

Ngay sau vụ việc, truyền thông địa phương đưa tin xảy ra tình trạng hôi của tại khu vực hiện trường. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông tụ tập.

Thống đốc Nairobi Johnson Sakaja nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của chính quyền là cứu sống những người còn mắc kẹt. Ông cho biết công trình đã được cấp phép xây dựng nhưng chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Vì vậy, việc mở các cửa hàng tại tầng trệt là trái quy định.

Cảnh sát trưởng Issa Mohamud cho biết lực lượng chức năng đã triển khai truy tìm chủ sở hữu tòa nhà. Cảnh sát cũng khẳng định sẽ tiến hành điều tra và những cá nhân bị xác định có hành vi thiếu trách nhiệm sẽ phải chịu sự xử lý của pháp luật.

Theo thông tin do báo The Eastleigh Voice đăng tải, Cơ quan Quản lý Xây dựng Quốc gia Kenya cho biết dự án được đăng ký ngày 30/7/2025. Tuy nhiên, hiện chưa rõ công trình đã được kiểm tra, đánh giá về mức độ an toàn trước khi xảy ra sự cố hay chưa.

Vụ sập tòa nhà tại Nairobi một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn xây dựng tại Kenya, đặc biệt trong bối cảnh nhiều công trình được xây dựng tại các khu vực đô thị đông dân cư.

Theo hãng tin AFP, Cơ quan Thanh tra Công trình Quốc gia Kenya phát hiện 87% số tòa nhà được kiểm tra trên toàn quốc trong năm ngoái không đáp ứng các tiêu chuẩn quy định hoặc thiếu giấy phép cần thiết.

Thống đốc Sakaja cho rằng chính quyền các hạt cần được trao thêm thẩm quyền để tăng cường thực thi các quy định về xây dựng. Ông cũng chỉ trích những hình phạt quá nhẹ đối với các hành vi vi phạm, cho rằng chúng chẳng khác nào một sự khiển trách không đáng kể.