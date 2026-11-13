Sập tòa nhà đang thi công ở New York, 8 người thiệt mạng

Cảnh sát thành phố New York đã công bố danh tính 8 nạn nhân, trong đó có hai trẻ em 9 tuổi và 10 tuổi. Hai nạn nhân khác là công nhân xây dựng.

Hiện trường vụ sập nhà ở Brooklyn (New York). (Ảnh: ABC News).

Trong số 18 người bị thương có 4 lính cứu hỏa. Một nạn nhân hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thị trưởng New York Zohran Mamdani cho biết các nạn nhân là bạn bè, hàng xóm và những gia đình trẻ đang xây dựng cuộc sống tại địa phương. Trong số đó có những người nhập cư đến từ Mexico, Ecuador, Trinidad và một số quốc gia khác.

Tại hiện trường, mảnh vỡ từ tòa nhà đổ sập chất đống ở khu vực giao lộ Flatbush - Bedford, thuộc Brooklyn. Vụ việc không chỉ khiến tòa nhà đang thi công đổ sập mà còn kéo theo một bức tường của tòa nhà 3 tầng liền kề.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ đã khẩn trương có mặt, triển khai tìm kiếm và cứu nạn. Theo Thị trưởng Mamdani, một số công nhân xây dựng sau khi thoát khỏi khu vực nguy hiểm đã quay lại hiện trường, tham gia đào bới, tìm kiếm những người mắc kẹt trong đống đổ nát.

Ông Mamdani đánh giá cao tinh thần hỗ trợ của những người này, cho rằng hành động của họ đã góp phần giúp những người sống sót được cứu thoát.

Đến chiều 13/11, sau khi xác định không còn nạn nhân mắc kẹt, Sở Cứu hỏa New York thông báo kết thúc hoạt động cứu hộ tại hiện trường.

Nguyên nhân vụ sập công trình hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.