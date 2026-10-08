Sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong

3 tầng đầu tiên của một tòa nhà ở quận Maltepe, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỹ, đã bị sập vào khoảng 5h40 ngày 8/10 theo giờ địa phương.

Theo báo cáo, ít nhất 10 người bị mắc kẹt bên trong phần sập của tòa nhà chung cư vào thời điểm đó và 3 người vẫn chưa được giải cứu.

Một số người, trong đó có 3 trẻ em, đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng sau khi được tìm thấy.

Tất cả mọi người ở các tầng trên đã được sơ tán an toàn khi các đội cứu hộ tiến vào để bắt đầu tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Thống đốc Istanbul, ông Davut Gul, cho biết các đội cứu hộ đã liên lạc với những người còn mất tích nhưng họ vẫn đang bị mắc kẹt.

Trong số đó có một bé gái 6 tuổi bị mắc kẹt ở một vị trí mà lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận. Gul khẳng định họ sẽ làm tất cả những gì có thể để cứu đứa trẻ trong những giờ tới.

Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra. Ảnh: Getty.

Ông tiếp tục cảnh báo rằng tòa nhà có nguy cơ sụp đổ thêm, điều này đã cản trở các nỗ lực cứu hộ.

"Tòa nhà 7 tầng bị sập được xây dựng vào năm 1987. Tổng cộng có 33 người sinh sống trong tòa nhà đó", ông Gul nói thêm.

Thống đốc cho biết các tòa nhà lân cận cũng đã được sơ tán vì lý do an toàn.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến tòa nhà sụp đổ đột ngột.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành để tìm ra nguyên nhân.