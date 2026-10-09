Sập tòa nhà 7 tầng: Bé gái 6 tuổi mắc kẹt tại nơi cứu hộ chưa thể tiếp cận

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h40 ngày 8/10 (giờ địa phương), phần 3 tầng dưới của một tòa nhà chung cư tại quận Maltepe, Istanbul, bất ngờ đổ sập.

Thời điểm xảy ra sự việc, ít nhất 10 người được cho là mắc kẹt trong khu vực tòa nhà bị sập. Một số nạn nhân, trong đó có 3 trẻ em, đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng.

Những người ở các tầng phía trên đã được sơ tán an toàn. Trong khi đó, các đội cứu hộ nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Thống đốc Istanbul Davut Gul cho biết lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với một số người mất tích, song họ vẫn chưa thể thoát ra ngoài do bị mắc kẹt bên trong tòa nhà.

Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra. Ảnh: Getty.

Đáng chú ý, trong số những người đang chờ được giải cứu có một bé gái 6 tuổi. Em bị mắc kẹt tại vị trí mà lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận. Ông Gul khẳng định các đội cứu hộ sẽ nỗ lực hết sức để đưa bé gái ra ngoài an toàn trong những giờ tiếp theo.

Tuy nhiên, nguy cơ tòa nhà tiếp tục sụp đổ đang gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương đã yêu cầu sơ tán các tòa nhà lân cận.

Theo Thống đốc Davut Gul, tòa nhà 7 tầng này được xây dựng năm 1987, có tổng cộng 33 người sinh sống.

Hiện nguyên nhân khiến công trình bất ngờ đổ sập vẫn chưa được xác định. Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cuộc điều tra để làm rõ vụ việc.