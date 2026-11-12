Sập tòa nhà 3 tầng tại New York, 3 người thiệt mạng và 17 người bị thương

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 11/11, một phần tòa nhà 3 tầng tại số 1321 đại lộ Flatbush, khu Flatbush thuộc quận Brooklyn, bất ngờ đổ sập xuống công trường xây dựng liền kề. Tòa nhà có cửa hàng ở tầng trệt và các căn hộ ở những tầng phía trên.

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Nguồn: MXH

Theo lực lượng cứu hỏa New York, trong số các nạn nhân có 7 trẻ em và một lính cứu hỏa bị thương nhẹ. Nhiều người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát, song nhà chức trách chưa xác định được chính xác số người còn mất tích. Thi thể nạn nhân thứ ba được tìm thấy vào rạng sáng 12/11.

Hàng trăm nhân viên cứu hộ, cứu hỏa và cảnh sát đã được huy động tới hiện trường. Các đội tìm kiếm sử dụng chó nghiệp vụ, thiết bị bay không người lái và máy hút chuyên dụng để tiếp cận những khu vực bị vùi lấp. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do kết cấu công trình không ổn định, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ tiếp diễn.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani mô tả đây là vụ sập nhà gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời yêu cầu người dân tránh xa khu vực để tạo điều kiện cho lực lượng chức năng triển khai hoạt động cứu hộ.

Nguyên nhân vụ sập nhà hiện đang được điều tra, trong đó nhà chức trách tập trung làm rõ các hoạt động đào móng và xây dựng tại công trường liền kề. Ít nhất 8 hộ gia đình đã phải sơ tán, trong khi các chuyên gia tiếp tục kiểm tra mức độ an toàn của những công trình xung quanh.