Sắp thí điểm kết nối VNeID với định danh điện tử Lào và Singapore

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Công văn số 5257/UBND-NC ngày 15/10 về việc triển khai Quyết định số 1830/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, liên quan đến kết nối ứng dụng VNeID với hệ thống định danh điện tử của các nước ASEAN.

Theo công văn, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tiếp tục tuyên truyền, phấn đấu 100% cán bộ, công dân đủ điều kiện trên địa bàn được cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tạo nền tảng sử dụng các tiện ích định danh điện tử xuyên biên giới.

Các đơn vị có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của các nước ASEAN. Việc kết nối hướng tới đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và các dịch vụ chất lượng cao khi có yêu cầu.

Quá trình triển khai phải bảo đảm việc phục vụ người dân, hành khách được duy trì thông suốt, không bị gián đoạn. Theo phân công, Công an thành phố Hà Nội là cơ quan đầu mối, phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) triển khai thí điểm kết nối, xác thực và trao đổi thông tin và các nhiệm vụ liên quan.

Công an thành phố có nhiệm vụ chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, đường truyền và các phương án bảo đảm an ninh, an toàn thông tin phục vụ kiểm thử, vận hành thí điểm quy trình xuất nhập cảnh bằng các ứng dụng định danh điện tử VneID của Việt Nam, Singpass của Singapore và LaeID của Lào. Giai đoạn vận hành chính thức trong khuôn khổ thí điểm tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2026.

Hà Nội thí điểm kết nối VNeID với định danh điện tử ASEAN tại sân bay Nội Bài. Ảnh: VGP.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố giao phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá khả năng tương thích của hạ tầng số, công nghệ kết nối liên thông và các giải pháp an toàn thông tin phục vụ những dịch vụ số dùng chung có liên quan của thành phố.

Sở Ngoại vụ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Ngoại giao, công an thành phố và các cơ quan đại diện ngoại giao trong công tác thông tin đối ngoại, hỗ trợ các hoạt động phối hợp và làm việc tại địa phương liên quan đến thỏa thuận kết nối.

Hà Anh