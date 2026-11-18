Theo Quyết định số 1032/QĐ-TTCP ngày 12/11/2026, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2027 gồm 108 cuộc, trong đó có 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Trong danh sách các cuộc thanh tra chính thức có 5 công ty xổ số thuộc diện thanh tra, gồm: Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ dự kiến thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố tại Vietlott, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng. Thời kỳ thanh tra từ năm 2025 đến năm 2026, thời hạn thanh tra 45 ngày, dự kiến thực hiện trong quý III và quý IV/2027.

Ảnh minh hoạ.

Đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An, nội dung thanh tra tập trung vào việc quản lý vốn và tài sản tại hai doanh nghiệp. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2026, thời hạn thanh tra 30 ngày, dự kiến triển khai trong quý III/2027.

Kế hoạch thanh tra đối với 5 công ty xổ số tập trung vào hai nhóm vấn đề: tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và quản lý vốn, tài sản doanh nghiệp.

Theo Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch thanh tra năm 2027 hướng đến chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, cảnh báo và kiểm soát rủi ro; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước. Cơ quan thanh tra cũng đặt mục tiêu xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiến nghị hoàn thiện những quy định còn bất cập, góp phần tháo gỡ khó khăn và khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cuộc thanh tra trong kế hoạch đều phải thực hiện việc nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu nhằm phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa và cảnh báo rủi ro.