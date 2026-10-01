Sắp tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Ngày 1/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc với các chuyên gia Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cùng các sở, ngành, địa phương liên quan về kết quả khảo sát thực tế Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Quang cảnh buổi làm việc.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông được UNESCO công nhận năm 2020. Theo kế hoạch, kỳ tái thẩm định dự kiến diễn ra vào tháng 6 - 7/2027, là dịp đánh giá kết quả quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của Công viên địa chất trong thời gian qua.

Trước đó, ngày 22 - 23/9, đoàn chuyên gia đã khảo sát 3 tuyến với 41 điểm thuộc Công viên địa chất Đắk Nông. Đoàn cũng khảo sát một số mô hình nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm OCOP và các mô hình có tiềm năng tham gia vào hoạt động của Công viên địa chất.

Qua khảo sát, các chuyên gia ghi nhận nhiều giá trị nổi bật về địa chất, văn hóa và cảnh quan, đồng thời đánh giá tiềm năng khai thác các giá trị này để phát triển du lịch, giáo dục và tạo sinh kế cho cộng đồng.

Các đại biểu tham gia buổi làm việc.

Tuy nhiên, một số tuyến, điểm, cơ sở đón khách và hạng mục phục vụ du khách vẫn cần được cải thiện, khắc phục hoặc sắp xếp lại. Việc lựa chọn tuyến, điểm cũng cần phù hợp với khả năng quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn và phát huy hiệu quả các giá trị của Công viên địa chất.

Trên cơ sở khảo sát, các chuyên gia bước đầu đề xuất phương án sắp xếp 3 tuyến với khoảng 37 điểm theo cấu hình chuyển tiếp để phục vụ kỳ tái thẩm định năm 2027. Cùng với đó, hệ thống nhận diện, bảng biển, nội dung diễn giải, điểm đón khách và cơ sở hạ tầng cần được rà soát, cập nhật, hoàn thiện đồng bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương rà soát những nội dung được chuyên gia đánh giá, xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, tiến độ, trách nhiệm phối hợp và nguồn lực thực hiện.

Núi lửa Nâm Blang trong khuôn viên Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Trong đó, tỉnh tập trung hoàn thiện các tuyến, điểm và điểm đón khách; đầu tư, nâng cấp hạ tầng cần thiết; phát triển các điểm, sản phẩm và đối tác có tiềm năng; đồng thời củng cố tổ chức quản lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động của Công viên địa chất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, công tác chuẩn bị cho kỳ tái thẩm định không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu của đoàn chuyên gia mà còn hướng đến nâng cao chất lượng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Công viên địa chất về lâu dài. Các nhiệm vụ cần được lựa chọn có trọng tâm, phù hợp khả năng thực hiện, tránh dàn trải, hình thức.

Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng vận hành, bảo tồn các giá trị địa chất, văn hóa, cảnh quan và phát huy tiềm năng của Công viên địa chất Đắk Nông, góp phần phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng và tạo sinh kế cho cộng đồng.