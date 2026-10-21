Sập sàn bê tông tại dự án Rạp Tháng 8

Sáng 21/10, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Lê Thanh Sơn - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang - xác nhận sáng 20/10, nhóm công nhân đang thi công đổ sàn tầng 5 tại dự án Rạp Tháng 8, thuộc tổ 7, phường Minh Xuân, thì sàn bê tông bất ngờ đổ sập.

Tuy nhiên, ông Sơn cho biết chưa nắm rõ thông tin về thương vong trong vụ việc.

Theo thông tin từ UBND phường Minh Xuân, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 20/10. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Đặng Văn T (SN 1999, trú tại Km54, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự cố, nhiều công nhân đang làm việc tại công trường, trong đó có hoạt động đổ bê tông bằng xe bồn bơm lên cao. Khi một số công nhân làm việc ở khu vực phía dưới giàn giáo, sàn đổ bê tông bất ngờ sập xuống, tạo thành vùng sụt võng, vùi lấp anh T.

Ngoài anh T bị tử vong, một số người khác bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện trường vụ sập sàn tạo thành điểm lõm.

Phía ngoài dự án.

Sau khi sự cố xảy ra, cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đã có mặt để nắm bắt tình hình, bảo vệ hiện trường và triển khai các biện pháp xử lý. Các đơn vị liên quan cũng phối hợp thực hiện công tác hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Nguyên nhân vụ sập sàn bê tông đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Dự án xây dựng công trình Rạp Tháng 8 và các dịch vụ văn hóa được khởi công ngày 17/12/2025, tại đường 17/8, tổ 7, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Công trình có quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 10.000 m², tổng mức đầu tư 218 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố tại lễ khởi công, dự án do liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Giang và Công ty TNHH Thịnh Hưng làm chủ đầu tư. Công trình được định hướng phục vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, tổ chức sự kiện và các dịch vụ văn hóa đi kèm. Dự án dự kiến hoàn thành trước tháng 6/2027.