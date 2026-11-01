Sắp ra mắt sơ đồ và tờ gấp tham quan mới tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Không gian Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: MINH DUY)

Hai sản phẩm mới được giới thiệu nhằm giúp du khách thuận tiện hơn trong việc định hướng, tìm hiểu lịch sử, kiến trúc và các giá trị văn hóa, giáo dục của di tích.

Với diện tích hơn 54.000m², Văn Miếu-Quốc Tử Giám có nhiều lớp không gian lịch sử và hệ thống công trình mang những ý nghĩa riêng. Vì vậy, việc xây dựng các công cụ hướng dẫn trực quan được kỳ vọng góp phần giúp công chúng chủ động hơn trong hành trình khám phá di sản.

Trong đó, sơ đồ tổng thể sẽ cung cấp thông tin về cấu trúc không gian, vị trí các công trình và những điểm tham quan chính, qua đó giúp du khách dễ dàng xác định phương hướng và lựa chọn lộ trình phù hợp.

Tờ gấp sẽ giới thiệu những thông tin cơ bản về lịch sử hình thành, kiến trúc, các nhân vật lịch sử gắn với di tích cũng như những giá trị văn hóa, giáo dục tiêu biểu của Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Thông qua việc kết hợp bản đồ, hình ảnh và nội dung thuyết minh ngắn gọn, hai sản phẩm hướng tới cách tiếp cận trực quan, dễ sử dụng, giúp du khách không chỉ tham quan các công trình mà còn hiểu rõ hơn về bối cảnh lịch sử và những giá trị được lưu giữ tại di tích.