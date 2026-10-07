Sập ô văng bê tông khi sửa nhà, một người tử vong ở Đồng Nai

Chiều 7-10, lực lượng chức năng phường An Phước phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại một căn nhà đang sửa chữa trên đường Lê Duẩn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, nhóm thợ tiến hành sửa chữa căn nhà của ông T.V.H. (ngụ phường An Phước). Trong quá trình tháo dỡ một số hạng mục phía trước căn nhà, phần ô văng bằng bê tông bất ngờ đổ xuống.

Thời điểm xảy ra sự cố, anh V.T.T. (SN 1992, ngụ xã Xuân Đường) đang tham gia sửa chữa tại công trình. Anh T. bị khối bê tông đè, mắc kẹt bên dưới. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, anh T. đã tử vong.

Hiện trường vụ sập ô văng bê tông khi sửa nhà khiến một người tử vong. Ảnh: CTV

Tại hiện trường, một mảng ô văng bê tông lớn phía trước căn nhà đã đổ xuống, xung quanh có nhiều gạch đá, bê tông và vật liệu xây dựng. Một số hạng mục mặt tiền căn nhà đã được tháo dỡ để phục vụ việc sửa chữa. Đáng chú ý, căn nhà này nằm trong diện phải giải phóng một phần mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Duẩn.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để làm rõ nguyên nhân vụ việc và các vấn đề liên quan.