Sập ô văng bê tông khi đang sửa nhà, một người tử vong

Chiều 7/10, lực lượng chức năng xã An Phước, TP. Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ sập ô văng bê tông xảy ra tại một căn nhà đang sửa chữa trên đường Lê Duẩn, khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người dân cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, một nhóm thợ đang sửa chữa căn nhà nói trên. Trong quá trình tháo dỡ một số hạng mục phía trước, phần ô văng bằng bê tông bất ngờ đổ sập.

Thời điểm xảy ra sự cố, anh V.T.T. (sinh năm 1992, ngụ xã Xuân Đường) đang làm việc tại công trình đã bị khối bê tông đè bên dưới.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã An Phước nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức cứu hộ và đưa nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, anh T. đã tử vong.

Ghi nhận tại hiện trường, một mảng ô văng bê tông lớn phía trước căn nhà đã đổ xuống. Xung quanh có nhiều gạch đá, bê tông và vật liệu xây dựng vương vãi. Một số hạng mục ở mặt tiền căn nhà đã được tháo dỡ.

Nguyên nhân sự cố và trách nhiệm của các bên liên quan đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ