Dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển

Sáng ngày 20/11/2026, trong không khí trang trọng và đầy ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức Lễ công bố Quyết định số 3235/QĐ-BGDĐT ngày 06/11/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Khắc Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; ông Trần Ngọc Đương – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; bà Hồ Thị Phương Thủy – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các đơn vị y tế, cơ sở giáo dục, nguyên lãnh đạo nhà trường và các đơn vị đối tác.

Toàn cảnh hội nghị Lễ công bố Quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Về phía Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ có TS.BS. Nguyễn Quang Ân – Hiệu trưởng nhà trường; TS. Nguyễn Ngọc Minh Tuấn – Phó Hiệu trưởng; ThS. Đào Nguyên Khải – Phó Hiệu trưởng; BSCKII. Trần Hồng Quân – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên và đại diện sinh viên hai trường.

Việc sáp nhập Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Phú Thọ đối với công tác sắp xếp, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Đây không đơn thuần là sự thay đổi về mô hình tổ chức mà còn là bước đi chiến lược nhằm tập trung nguồn lực, phát huy thế mạnh của hai đơn vị, tạo nền tảng để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực y tế trong tình hình mới.

Nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng đào tạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ghi nhận ý nghĩa của việc sáp nhập, đồng thời nhấn mạnh đây là cơ hội để nhà trường phát huy tiềm năng, lợi thế và những giá trị đã được xây dựng qua nhiều thế hệ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn các đơn vị chuyên môn, bố trí và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức và người lao động. Đặc biệt, cần bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng của người học, duy trì ổn định hoạt động đào tạo, không để quá trình sáp nhập ảnh hưởng đến chất lượng và kế hoạch giảng dạy.

TS.BS. Nguyễn Quang Ân – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọphát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, nhà trường cần phát huy những thế mạnh, truyền thống và kinh nghiệm của cả hai đơn vị; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có. Qua đó, từng bước nâng cao vị thế, chất lượng và uy tín trong lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế, hướng tới mục tiêu phát triển thành Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược.

Những chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh là định hướng quan trọng để nhà trường triển khai hiệu quả các nhiệm vụ sau sáp nhập, đồng thời khẳng định quyết tâm của địa phương trong việc phát triển nguồn nhân lực y tế có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phát huy truyền thống 66 năm, mở rộng không gian phát triển mới

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS. Nguyễn Quang Ân – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo đã dành tâm huyết, trí tuệ và tình yêu nghề cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo nhân lực y tế.

Nhìn lại chặng đường 66 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã không ngừng đổi mới về quy mô, chương trình và chất lượng đào tạo; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giảng viên, từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo Y – Dược có uy tín.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trao quyết định cho lãnh đạo trường Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Đặc biệt, sự kiện sáp nhập Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa đặt ra những yêu cầu và trách nhiệm mới đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên toàn trường.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, TS.BS. Nguyễn Quang Ân nhấn mạnh, nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động và người học; đồng thời phát huy thế mạnh của hai đơn vị, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết,dân chủ, kỷ cương và nhân văn.

Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng cơ sở đào tạo nhân lực y tế có chất lượng, uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Y tế và xã hội.

Đáng chú ý, nhà trường định hướng từng bước nâng cao vị thế, phát triển toàn diện, hướng tới mục tiêu nâng cấp thành Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược trong giai đoạn 2026–2030.

Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Quy mô lớn hơn phải đi đôi với chất lượng tốt hơn; tổ chức được kiện toàn phải tạo ra hiệu quả cao hơn; sự hội tụ hôm nay phải trở thành sức mạnh cho sự phát triển ngày mai. Đây không chỉ là mục tiêu mà còn là trách nhiệm và cam kết của tập thể lãnh đạo nhà trường trước các cấp lãnh đạo, các thế hệ nhà giáo và toàn thể người học.

Tri ân các thế hệ nhà giáo, tiếp nối khát vọng phát triển

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên đã cùng ôn lại truyền thống 66 năm xây dựng, trưởng thành của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ qua những chia sẻ của nguyên Hiệu trưởng nhà trường – BSCKII. Tạ Kim Sơn.

Những câu chuyện, dấu ấn và thành tựu qua các thời kỳ không chỉ gợi lại chặng đường nhiều nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giảng viên mà còn góp phần bồi đắp niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và ý thức kế thừa truyền thống trong mỗi thành viên nhà trường.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ trao giấy khen cho những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cũng tại buổi lễ, nhà trường đã công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho những giảng viên, bộ phận có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và tuyển sinh. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp tích cực, đồng thời tạo động lực để đội ngũ cán bộ, giảng viên tiếp tục nỗ lực, sáng tạo và cống hiến.

Việc tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập trong ngày đặc biệt dành cho những người làm công tác giáo dục càng làm nổi bật ý nghĩa của sự kiện. Bởi phía sau mỗi bước tiến của nhà trường là sự tận tụy của các thế hệ nhà giáo, là tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên và sự nỗ lực học tập, rèn luyện của nhiều thế hệ sinh viên.

Hội tụ nguồn lực, vững bước trên hành trình đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao

Sáp nhập Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ mở ra một giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về tổ chức, quản trị và chất lượng đào tạo. Đây cũng là cơ hội để hai đơn vị phát huy những giá trị đã được vun đắp, chia sẻ kinh nghiệm, khai thác hiệu quả nguồn lực và tạo thêm động lực đổi mới.

Trong bối cảnh ngành Y tế ngày càng đòi hỏi đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành tốt và khả năng thích ứng với tiến bộ khoa học công nghệ, việc nâng cao chất lượng đào tạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhà trường xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn liền với chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Với nền tảng 66 năm truyền thống, cùng nguồn lực được tăng cường sau sáp nhập và định hướng phát triển rõ ràng, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ có thêm điều kiện để đổi mới toàn diện, từng bước khẳng định vai trò trong đào tạo nguồn nhân lực Y – Dược.

Lễ công bố Quyết định sáp nhập khép lại trong không khí trang trọng, phấn khởi và đầy kỳ vọng. Một chặng đường mới đã mở ra, nơi truyền thống được tiếp nối, nguồn lực được hội tụ và khát vọng phát triển được lan tỏa.

Đây không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử nhà trường mà còn là tiền đề quan trọng để Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới mục tiêu trở thành Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược giai đoạn 2026–2030, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đào tạo nhân lực y tế và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.