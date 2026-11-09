(Ảnh: Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ)

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 3235/QĐ-BGDĐT về việc sáp nhập Trường trung cấp Y tế Hòa Bình vào Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Theo Quyết định, Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, viên chức, người lao động, người học và các bên có liên quan.

Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục hoặc điều chỉnh, bổ sung quyết định cấp phép hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai, hồ sơ, dữ liệu, quyền và nghĩa vụ khác của Trường trung cấp Y tế Hòa Bình vào Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ theo quy định của pháp luật; quá trình sáp nhập, tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.