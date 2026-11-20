Cụ thể, sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, viên chức, người lao động, người học và các bên có liên quan.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc sau sáp nhập thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc điều chỉnh, bổ sung quyết định cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai, hồ sơ, dữ liệu, quyền và nghĩa vụ khác của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật; quá trình sáp nhập, tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị tại Công văn số 15119/UBND-TH ngày 12 tháng 11 năm 2026 và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị tại Công văn số 4674/SGD&ĐT-TCCB ngày 16 tháng 11 năm 2026.

Quyết định 3377/QĐ-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026.