Sáp nhập Trường Trung cấp DTNT - GDTX Bắc Quang vào Trường Cao đẳng Tuyên Quang

Lễ công bố sáp nhập Trường Trung cấp DTNT - GDTX vào trường CĐ Tuyên Quang.

Ngày 7/10, Trường Cao đẳng Tuyên Quang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang vào Trường Cao đẳng Tuyên Quang.

Theo Quyết định số 2899/QĐ-BGDĐT, Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang được sáp nhập nguyên trạng vào Trường Cao đẳng Tuyên Quang. Việc sáp nhập được xác định là bước đi cụ thể trong quá trình sắp xếp, tinh gọn mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hướng tới sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng đào tạo.

Dự lễ có ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; đại diện các sở, ngành, đơn vị; các cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh; doanh nghiệp đối tác cùng cán bộ, giảng viên, nhân viên và đại diện học sinh, sinh viên.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi lễ.

Sau sáp nhập, Trường Cao đẳng Tuyên Quang tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo từ sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng, với các nhóm ngành như Nông - Lâm nghiệp, Y - Dược, Du lịch - Khách sạn, Kỹ thuật - Công nghệ, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin; đồng thời tổ chức các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, bồi dưỡng thường xuyên và giáo dục định hướng cho lao động địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, viên chức, người lao động hai nhà trường đối với công tác giáo dục, đào tạo nghề trên địa bàn.

Theo ông Đỗ Anh Tuấn, việc sáp nhập có ý nghĩa chiến lược, góp phần tập trung nguồn lực, tối ưu hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ nhà giáo. Qua đó hình thành cơ sở đào tạo có quy mô lớn hơn, đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao và nguồn nhân lực là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Đỗ Anh Tuấn đề nghị Trường Cao đẳng Tuyên Quang khẩn trương ổn định tổ chức, rà soát và sắp xếp đội ngũ theo vị trí việc làm; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng.

Cùng với đó, nhà trường cần quản lý, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của hai đơn vị; tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, từng bước nâng cao năng lực đào tạo. Chương trình giảng dạy tiếp tục được đổi mới, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp nhằm mở rộng cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Tuyên Quang khẳng định sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, đoàn kết tập thể, phát huy tối đa nguồn lực hiện có; hướng tới xây dựng nhà trường trở thành trung tâm đào tạo nghề nghiệp và nghiên cứu ứng dụng có uy tín, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu phát triển bền vững của địa phương.