Sáp nhập trường, mở hướng phát triển mới cho giáo dục vùng biên Trung Lý

Trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Trung Lý đón năm học mới.

Năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển quan trọng của giáo dục xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa, khi Trường PTDTBT THCS Trung Lý, Trường Tiểu học Trung Lý 1 và Trường Tiểu học Trung Lý 2 hợp nhất thành Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Trung Lý.

Với quy mô 60 lớp, 1.478 học sinh cùng 96 cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường bước vào chặng đường mới với quyết tâm ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh tập thể và nâng cao chất lượng giáo dục.

Chung mái trường, vững niềm tin

Năm học 2025-2026, dù còn nhiều khó khăn, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của ba trường đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, duy trì nền nếp dạy học. Những kết quả đạt được là nền tảng để nhà trường tiếp tục đổi mới, thích ứng với yêu cầu mới sau khi hợp nhất.

Việc ba đơn vị cùng về một mái nhà không chỉ là sự thay đổi về tổ chức mà còn mở ra cơ hội tăng cường phối hợp giữa các cấp học, kế thừa kinh nghiệm chuyên môn và phát huy hiệu quả nguồn lực. Sự kết nối từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở được kỳ vọng góp phần tạo tính liên tục trong quá trình học tập, rèn luyện của học sinh.

Tuy nhiên, quy mô mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động chuyên môn. Duy trì nền nếp, bảo đảm chất lượng dạy học và xây dựng môi trường giáo dục thống nhất đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Ông Nguyễn Duy Thủy, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học THCS Trung Lý, cho biết năm học này có ý nghĩa đặc biệt đối với tập thể nhà trường. Việc hợp nhất vừa đem lại niềm vui, vừa đặt ra trách nhiệm lớn hơn trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

Thầy, cô giáo nhà trường đón học sinh đầu cấp (lớp 1 và lớp 6).

“Nhà trường xác định nhiệm vụ trước mắt là ổn định tổ chức, duy trì nền nếp dạy học, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của đội ngũ. Chúng tôi tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, quan tâm đến từng học sinh, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện để các em phát triển toàn diện”, ông Thủy chia sẻ.

Theo Hiệu trưởng nhà trường, để mô hình mới hoạt động hiệu quả, sự đồng lòng của tập thể sư phạm và phối hợp giữa các tổ chuyên môn có vai trò quan trọng. Mỗi giáo viên cần chủ động thích ứng, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới cách tổ chức dạy học, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, nhà trường hướng tới xây dựng môi trường học đường kỷ cương, thân thiện, khuyến khích học sinh chủ động tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống và phát huy năng lực cá nhân.

Với học sinh lớp 1, thầy cô tập trung giúp các em làm quen với môi trường mới, hình thành nề nếp và tạo niềm vui đến trường. Học sinh từ khối lớp 2 đến khối lớp 8 tiếp tục củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng, phát huy tinh thần tự học. Riêng học sinh lớp 9, nhà trường chú trọng hướng dẫn ôn tập, giúp các em chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối cấp và định hướng học tập tiếp theo.

Với học sinh ở những bản xa như Tà Cóm, Co Cài, sự đồng hành của gia đình và thầy cô có ý nghĩa quan trọng trong việc động viên các em vượt khó, duy trì việc học và nuôi dưỡng ước mơ.

Thầy và trò Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Trung Lý (tại Điểm trường chính).

Em Sùng A Lâu, (lớp 9B), nhà ở Tà Cóm, chia sẻ: “Năm học này rất quan trọng với em. Em sẽ cố gắng học tập, ôn tập thật tốt để đạt kết quả cao trong kỳ thi cuối cấp. Em mong muốn tiếp tục được đến trường, học hỏi thầy cô, bạn bè để thực hiện ước mơ của mình”.

Còn em Hà Thị Mỹ Châu, (lớp 6B), nhà ở bản Cò Cài, bày tỏ: “Em rất vui khi được đến trường học cùng các bạn, được thầy cô dạy những điều hay. Em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để bố mẹ vui lòng. Em mong sau này học được nhiều kiến thức, làm được việc có ích cho gia đình và quê hương”.

Những mong muốn giản dị ấy cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, nơi học sinh được quan tâm, động viên và tạo điều kiện phát triển. Đằng sau mỗi mục tiêu học tập là sự cố gắng của các em, sự tận tâm của thầy cô và niềm mong mỏi của gia đình về một tương lai tốt đẹp hơn.

Kỳ vọng mới từ vùng biên

Đánh giá về việc sắp xếp các đơn vị trường học, ông Ngân Văn Lon, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lý, cho rằng, việc sắp xếp các trường học sẽ tạo điều kiện nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng hợp lý nguồn lực đội ngũ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Theo ông Lon, việc tổ chức lại các trường cần gắn với yêu cầu bảo đảm hoạt động dạy học ổn định, duy trì nền nếp và chăm lo tốt hơn cho học sinh. Sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, nhà trường và phụ huynh sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập, rèn luyện.

Cô giáo và học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Trung Lý (tại Điểm lẻ).

“Đối với địa bàn vùng biên, nâng cao chất lượng giáo dục cần song hành với việc quan tâm điều kiện học tập, duy trì sĩ số và xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện. Đây là những yếu tố quan trọng giúp học sinh có thêm cơ hội phát triển, từng bước hiện thực hóa ước mơ”, ông Lon nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lý, bên cạnh sự quan tâm của địa phương, phụ huynh tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc phối hợp với giáo viên theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của con em. Sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường giúp kịp thời nắm bắt khó khăn, động viên học sinh và tạo điều kiện để các em tiến bộ.

Bước vào năm học 2026-2027, Trường PTDTBT TH&THCS Trung Lý xác định đoàn kết, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục là những nhiệm vụ trọng tâm. Từ nền tảng của ba đơn vị trường học, tập thể nhà trường hướng tới xây dựng môi trường giáo dục thống nhất, phát huy trách nhiệm của đội ngũ và tạo điều kiện để mỗi học sinh phát triển toàn diện.

Một mái trường chung mở ra hành trình mới, đồng thời đặt lên vai thầy cô trách nhiệm lớn hơn. Với sự quan tâm của địa phương, sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo, sự đồng hành của phụ huynh và nỗ lực của học sinh, Trường PTDTBT TH&THCS Trung Lý hướng tới những chuyển biến tích cực trong dạy và học, góp phần vun đắp tương lai cho học sinh vùng biên.