Sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu vào Trường ĐH Sài Gòn

Sau sáp nhập, Trường ĐH Sài Gòn tiếp tục là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc UBND TPHCM, hoạt động theo Luật Giáo dục đại học và pháp luật có liên quan.

Trường có các cơ sở tại số 105 Bà Huyện Thanh Quan và số 4 Tôn Đức Thắng; Trường Trung học Thực hành Sài Gòn tại số 220 Trần Bình Trọng; Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn tại số 20 Ngô Thời Nhiệm và ký túc xá tại số 99 An Dương Vương.

Sau sáp nhập, Trường ĐH Sài Gòn có thêm cơ sở tại Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ số 689 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa, TPHCM.

Trường ĐH Sài Gòn - trụ sở chính tại số 273 An Dương Vương, phường Chợ Quán, TPHCM. Ảnh: FB Trường ĐH Sài Gòn

Theo phương án chuyển tiếp, toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, quyền và nghĩa vụ hợp pháp; hồ sơ sinh viên, hồ sơ viên chức, người lao động và các hồ sơ chuyên môn của Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được Trường ĐH Sài Gòn tiếp nhận nguyên trạng sau khi sáp nhập.

Sinh viên đang học tại Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu được tiếp nhận và tiếp tục học tập tại Trường ĐH Sài Gòn, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Các hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ và giấy chứng nhận đã được cấp trước thời điểm tổ chức lại vẫn có giá trị pháp lý theo quy định.

Đối với đội ngũ viên chức và người lao động đang công tác tại Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, Trường Đại học Sài Gòn có trách nhiệm bố trí công tác phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm và quy định của pháp luật.

Nhà trường cũng sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và ban hành các quy chế nội bộ, đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan.

Sở GD-ĐT TPHCM được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định, trong đó có việc bàn giao, tiếp nhận.

Sở Nội vụ hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc và các nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Sở Tài chính phối hợp với Trường ĐH Sài Gòn xây dựng phương án tự chủ tài chính mới, đồng thời hướng dẫn xử lý các vấn đề về tài chính, tài sản, ngân sách và các nội dung liên quan.

Sau sáp nhập, Trường ĐH Sài Gòn kế thừa các quyền và nghĩa vụ về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, ngân sách, các nguồn thu hợp pháp, công nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định.

Trường ĐH Sài Gòn có trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp đổi con dấu mới. Con dấu cũ của Trường ĐH Sài Gòn và Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được nộp cho cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Trong thời gian chuyển tiếp, hai trường được tiếp tục sử dụng con dấu cũ trong thời hạn 45 ngày để xử lý các công việc liên quan đến văn bằng, chứng chỉ của sinh viên, tài chính, chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động, công tác bàn giao và các nội dung cần thiết khác.

Việc sáp nhập nhằm tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục, đồng thời bảo đảm quá trình học tập của sinh viên và việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ hợp pháp của viên chức, người lao động không bị gián đoạn.