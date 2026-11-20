Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Khắc Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; ông Trần Ngọc Đương – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường cao đẳng, đại học; nguyên lãnh đạo nhà trường cùng các đại biểu, khách mời.

Về phía nhà trường có TS.BS. Nguyễn Quang Ân – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ; TS. Nguyễn Ngọc Minh Tuấn – Phó Hiệu trưởng; ThS. Đào Nguyên Khải – Phó Hiệu trưởng; BSCKII. Trần Hồng Quân – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên hai đơn vị và đại diện sinh viên.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường

Bà Hồ Thị Phương Thủy – Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 3235/QĐ-BGDĐT ngày 06/11/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Hồ Thị Phương Thủy – Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định về việc sáp nhập Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Việc sáp nhập là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường, thể hiện sự quan tâm, định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Phú Thọ đối với công tác tổ chức hệ thống giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế. Đây cũng là bước đi nhằm tăng cường khả năng tập trung nguồn lực, phát huy thế mạnh của các đơn vị, tạo nền tảng cho đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của lĩnh vực y tế.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi Lễ

Ông Nguyễn Khắc Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trao Quyết định sáp nhập trường Trung cấp y tế Hoà Bình vào trường Cao đẳng y tế Phú Thọ cho nhà trường

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh yêu cầu nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn các đơn vị chuyên môn, bố trí và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức, người lao động; bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học và duy trì ổn định hoạt động đào tạo.

TS.BS. Nguyễn Quang Ân – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ phát biểu tại buổi Lễ

TS.BS. Nguyễn Quang Ân – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ khẳng định, kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, nhà trường đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, từ quy mô đào tạo, chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học đến hợp tác quốc tế.

Đặc biệt, công tác tuyển sinh đạt nhiều kết quả tích cực, số lượng sinh viên nhập học tăng mạnh qua các năm. Riêng năm 2026, nhà trường tuyển sinh đạt trên 2.000 sinh viên, nâng tổng quy mô đào tạo lên gần 4.000 sinh viên. Những con số này không chỉ phản ánh sự phát triển về quy mô mà còn là minh chứng cho uy tín, chất lượng đào tạo và niềm tin ngày càng lớn của người học, gia đình và xã hội đối với nhà trường.

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, TS.BS. Nguyễn Quang Ân thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu trân trọng ghi nhận, biểu dương và gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức đã và đang đóng góp cho sự phát triển của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, là dịp tri ân những người làm công tác giáo dục, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận, ý chí đổi mới và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên.

Trao thưởng cho giảng viên, bộ phận có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và tuyển sinh

Biểu diễn nghệ thuật mừng ngày sáp nhập Trường Cao đẳng y tế Phú Thọ: