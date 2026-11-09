Đào tạo chuyên ngành về thiết kế vi mạch tại Khoa Kỹ thuật điện tử 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. (Ảnh: HOÀNG LINH)

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 3270/QĐ-BGDĐT ngày 9/11/2026 về việc sáp nhập Trường cao đẳng Thông tin và Truyền thông vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2026.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã được Trường cao đẳng Thông tin và Truyền thông tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, viên chức, người lao động, người học và các bên có liên quan.

Theo Quyết định, Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị tại Văn bản số 8694/BKHCN-HV ngày 2/11/2026 về việc hoàn thiện hồ sơ sáp nhập Trường cao đẳng Thông tin và Truyền thông vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai, hồ sơ, dữ liệu, quyền và nghĩa vụ khác của Trường cao đẳng Thông tin và Truyền thông vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông theo quy định của pháp luật; quá trình sáp nhập phải bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.