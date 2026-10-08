Sáp nhập Trường cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu vào Trường đại học Sài Gòn

Quang cảnh Trường cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu trước khi sáp nhập. (Ảnh: CTV)

Theo quyết định, Trường đại học Sài Gòn tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, quyền và nghĩa vụ hợp pháp, hồ sơ sinh viên, hồ sơ viên chức, người lao động, các hồ sơ chuyên môn và các nội dung liên quan của Trường cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu sau khi sáp nhập.

Sinh viên đang học tại Trường cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu (sau sáp nhập) được tiếp nhận và tiếp tục học tập tại Trường đại học Sài Gòn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Viên chức, người lao động đang công tác tại Trường cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu (sau sáp nhập) được bố trí công tác phù hợp theo nhu cầu vị trí việc làm của Trường đại học Sài Gòn và theo quy định của pháp luật. Các loại hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã phát hành trước thời điểm tổ chức lại vẫn có giá trị pháp lý theo quy định.

Trường đại học Sài Gòn thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và các quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Quang cảnh Trường cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu trước khi sáp nhập. (Ảnh: CTV)

Trường đại học Sài Gòn, Trường cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu được tiếp tục sử dụng con dấu cũ trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành để xử lý các nội dung liên quan đến văn bằng, chứng chỉ của sinh viên; công tác tài chính, chế độ chính sách của viên chức, người lao động; công tác bàn giao và một số nội dung khác có liên quan của trường.