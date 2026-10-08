Sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu vào Trường Đại học Sài Gòn

Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Website nhà trường.

Theo quyết định được UBND TPHCM ban hành ngày 7/10, Trường Đại học Sài Gòn là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc UBND TPHCM, là đơn vị sự nghiệp công lập.

Trụ sở chính của trường đặt tại số 273 An Dương Vương, phường Chợ Quán.

Trường hiện có Cơ sở 1 tại số 105 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa; Cơ sở 2 tại số 4 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn; Trường Trung học Thực hành Sài Gòn tại số 220 Trần Bình Trọng, phường Chợ Quán; Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn tại số 20 Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa và ký túc xá tại số 99 An Dương Vương, phường Phú Định.

Đồng thời, trường có thêm Cơ sở Bà Rịa - Vũng Tàu tại số 689 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa, TPHCM.

Bảo đảm quyền lợi sinh viên, viên chức

Theo quyết định của UBND TPHCM, Trường Đại học Sài Gòn có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, quyền và nghĩa vụ hợp pháp, hồ sơ sinh viên, hồ sơ viên chức, người lao động, hồ sơ chuyên môn và các nội dung liên quan của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi sáp nhập.

Sinh viên đang học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu được Trường Đại học Sài Gòn tiếp nhận và tiếp tục học tập, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Đối với đội ngũ viên chức, người lao động đang công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, Trường Đại học Sài Gòn bố trí công tác phù hợp theo nhu cầu vị trí việc làm và quy định của pháp luật.

Các hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã phát hành trước thời điểm tổ chức lại vẫn có giá trị pháp lý theo quy định.

Sau sáp nhập, Trường Đại học Sài Gòn thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và các quy định pháp luật về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trường Đại học Sài Gòn cũng kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, ngân sách, các nguồn thu hợp pháp, công nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của trường trước khi sáp nhập theo quy định pháp luật.

Trường Đại học Sài Gòn là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND TPHCM. Trường được thành lập năm 2007, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực ở trình độ đại học và sau đại học; đồng thời thực hiện đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cho đội ngũ giáo viên, tổ chức thi đánh giá tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam... Chiều 5/10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đã trao Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc cho thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn theo nguyện vọng cá nhân đối với PGS.TS Phạm Hoàng Quân. Ban giám hiệu Trường Đại học Sài Gòn hiện có các Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Lê Chi Lan, TS. Võ Văn Thật, PGS.TS Lê Minh Triết.