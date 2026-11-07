Sáp nhập Trường cao đẳng Nghề Kiên Giang vào Trường cao đẳng Kiên Giang, đổi tên thành Trường cao đẳng An Giang

Học viên Trường cao đẳng Kiên Giang, nay là Trường cao đẳng An Giang. (Ảnh: TCĐKG)

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 3243 ngày 6/11/2026 về việc sáp nhập Trường cao đẳng Nghề Kiên Giang vào Trường cao đẳng Kiên Giang và đổi tên thành Trường cao đẳng An Giang.

Theo Quyết định, Trường cao đẳng An Giang là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường cao đẳng An Giang tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, viên chức, người lao động, người học và các bên có liên quan.

Trường cao đẳng An Giang sau sáp nhập và đổi tên thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc điều chỉnh, bổ sung quyết định cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị tại Công văn số 5319/UBND-TH ngày 23/10/2026 về việc đề nghị sáp nhập Trường cao đẳng Nghề Kiên Giang vào Trường cao đẳng Kiên Giang và đổi tên thành Trường cao đẳng An Giang trực thuộc tỉnh An Giang; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai, hồ sơ, dữ liệu, quyền và nghĩa vụ khác của Trường cao đẳng Nghề Kiên Giang vào Trường cao đẳng Kiên Giang; đổi tên Trường cao đẳng Kiên Giang thành Trường cao đẳng An Giang trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường theo quy định của pháp luật; quá trình sáp nhập và đổi tên phải bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.