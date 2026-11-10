Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3271/QĐ-BGDĐT về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu vào Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ. Quyết định gồm 4 điều quy định những nội dung liên quan đến việc sáp nhập.

Sáp nhập Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu vào Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ

Sáp nhập Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu vào Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1. Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, viên chức, người lao động, người học và các bên có liên quan.

3. Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ sau sáp nhập thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc điều chỉnh, bổ sung quyết định cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Quyết định về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu vào Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ có hiệu lực từ ngày 9/11/2026./

TOÀN VĂN: Quyết định 3271/QĐ-BGDĐT về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu vào Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ