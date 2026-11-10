Sinh viên Trường cao đẳng Du lịch Cần Thơ trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: Trường cao đẳng Du lịch Cần Thơ)

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 3271/QĐ-BGDĐT về việc sáp nhập Trường cao đẳng Du lịch Vũng Tàu vào Trường cao đẳng Du lịch Cần Thơ.

Trường cao đẳng Du lịch Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tại Quyết định nêu rõ, Trường cao đẳng Du lịch Cần Thơ tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, viên chức, người lao động, người học và các bên có liên quan.

Trường cao đẳng Du lịch Cần Thơ sau sáp nhập thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc điều chỉnh, bổ sung quyết định cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị tại Công văn đề nghị sáp nhập; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai, hồ sơ, dữ liệu, quyền và nghĩa vụ khác của Trường cao đẳng Du lịch Vũng Tàu vào Trường cao đẳng Du lịch Cần Thơ theo quy định của pháp luật; quá trình sáp nhập và kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường phải bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.