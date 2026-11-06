Sáp nhập Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng vào Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội. (Ảnh: Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội)

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 3237/QĐ-BGDĐT ngày 6/11 về việc sáp nhập Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng vào Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội.

Theo Quyết định, Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, viên chức, người lao động, người học và các bên có liên quan.

Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội sau sáp nhập thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc điều chỉnh, bổ sung quyết định cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị tại Công văn số 6583/BVHTTDL-TCCB ngày 9/10 về việc đề nghị sáp nhập Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng vào Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai, hồ sơ, dữ liệu, quyền và nghĩa vụ khác của Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng vào Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội theo quy định của pháp luật; quá trình sáp nhập, tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.