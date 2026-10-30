Sáp nhập Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I vào Học viện An ninh nhân dân

Cụ thể, sáp nhập Trường Cao đằng An ninh nhân dân I vào Học viện An ninh nhân dân trực thuộc Bộ Công an.

Học viện An ninh nhân dân tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học theo quyết định sáp nhập; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, người học và các bên có liên quan.

Học viện An ninh nhân dân thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục hoặc điều chỉnh, bổ sung quyết định cấp phép hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 3132/QĐ-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ 1/12/2026.