Một góc phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa đã ban hành quyết định sáp nhập Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ (thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, kể từ ngày 1/1/2027.

Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ (số 106 đường Trường Chinh, phường Phú Mỹ) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế thành phố, có quy mô 100 giường, 17 khoa, phòng.

Theo đó, toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản và các quyền, nghĩa vụ liên quan từ trung tâm y tế này được chuyển giao về Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục quản lý, khai thác và sử dụng theo quy định của pháp luật.

Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản phải công khai, minh bạch, không làm thất thoát tài sản nhà nước và không làm ảnh hưởng đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị.

Đồng thời, Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ phối hợp thực hiện, kịp thời nắm bắt và giải quyết khó khăn, vướng mắc của viên chức, người lao động, bảo đảm ổn định, đồng thuận và yên tâm công tác trong quá trình tổ chức lại.

Như vậy, sau khi sáp nhập Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ vào, Bệnh viện Nhân dân Gia Định có 3 cơ sở hoạt động, gồm: cơ sở chính ở số 1 đường Nơ Trang Long, phường Gia Định; cơ sở 2 tại số 125 đường Lê Lợi, phường Bến Thành và cơ sở 3 tại số 106, đường Trường Chinh, phường Phú Mỹ.