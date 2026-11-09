Sáp nhập thêm 8 trường cao đẳng, trung cấp

Theo quyết định do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn ký, 8 trường cao đẳng, trung cấp tại 4 tỉnh, thành phố được sắp xếp thông qua việc sáp nhập vào 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tại An Giang, Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Kiên Giang. Sau sáp nhập, trường đổi tên thành Trường Cao đẳng An Giang, trở thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh An Giang. Đây là trường hợp duy nhất trong đợt sắp xếp này có sự thay đổi tên gọi của cơ sở tiếp nhận.

Tại Hải Phòng, Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Sau sáp nhập, cơ sở tiếp nhận tiếp tục trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng sẽ được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

Tại Phú Thọ, Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ.

Trong khi đó, tại Sơn La, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Sơn La, trực thuộc UBND tỉnh Sơn La.

Theo các quyết định, việc sáp nhập không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người học. Các trường tiếp nhận có trách nhiệm tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học.

Quá trình sắp xếp phải bảo đảm hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập và cấp văn bằng, chứng chỉ diễn ra liên tục, đúng quy định; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, viên chức, người lao động và người học.

Sau sáp nhập, các trường có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện tổ chức và thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoặc điều chỉnh, bổ sung quyết định cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cũng đã ký quyết định sáp nhập hàng loạt cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ GD&ĐT.