Sáp nhập một loạt trường công an

Sáp nhập trường cao đẳng vào Học viện

Theo Quyết định Số 3135/QĐ-BGDĐT, sáp nhập Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Học viện Cảnh sát nhân dân tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học theo quyết định sáp nhập; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, người học và các bên có liên quan.

Học viện Cảnh sát nhân dân thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục hoặc điều chỉnh, bổ sung quyết định cấp phép hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

Quyết định Số 3132/QĐ-BGDĐT về việc sáp nhập Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I vào Học viện An ninh nhân dân.

Học viện An ninh nhân dân tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học theo quyết định sáp nhập; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, người học và các bên có liên quan.

Học viện An ninh nhân dân thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục hoặc điều chỉnh, bổ sung quyết định cấp phép hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

Các quyết định đều có hiệu lực từ 1/12, đánh dấu bước thay đổi trong cơ cấu hệ thống trường Công an nhân dân. Ảnh minh họa

Thành lập mới 2 phân hiệu Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định Số 3136/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh có địa chỉ: số 36 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phân hiệu thuộc cơ cấu tổ chức của Học viện Cảnh sát nhân dân, không có tư cách pháp nhân; thực hiện một phần chức năng quản trị, điều hành theo phân cấp, ủy quyền trong quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện và các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Học viện Cảnh sát nhân dân chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị tại Văn bản số 7047/T02-CT ngày 05 tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Phân hiệu của Học viện Cảnh sát nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân; kế thừa quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trước ngày Quyết định này có hiệu lực cho đến khi kết thúc khóa học; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, người học và các bên có liên quan.

Quyết định Số 3133/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Đại học An ninh nhân dân

Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh có địa chỉ: Km 18, Xa lộ Hà Nội, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phân hiệu thuộc cơ cấu tổ chức của Học viện An ninh nhân dân, không có tư cách pháp nhân; thực hiện một phần chức năng quản trị, điều hành theo phân cấp, ủy quyền trong quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện và các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Học viện An ninh nhân dân chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị tại Văn bản số 10496/T01-CT ngày 05 tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Phân hiệu của Học viện An ninh nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Đại học An ninh nhân dân; kế thừa quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh tại Trường Đại học An ninh nhân dân trước ngày

Quyết định này có hiệu lực cho đến khi kết thúc khóa học; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, người học và các bên có liên quan.