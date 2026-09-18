Sáp nhập loạt học viện, trường Công an nhân dân

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an. Ảnh: Ngọc Bích.

Theo quyết định, 6 cơ sở giáo dục thuộc Bộ Công an giữ nguyên đầu mối, gồm Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Kỹ thuật và công nghệ an ninh, Học viện Quốc tế, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đối với khối trường An ninh nhân dân, trường Đại học An ninh nhân dân và các tổ chức trực thuộc sáp nhập vào Học viện An ninh nhân dân. Trên cơ sở này, một phân hiệu của Học viện An ninh nhân dân sẽ thành lập tại TP.HCM, mang tên Học viện An ninh nhân dân - Phân hiệu TP.HCM.

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I và các tổ chức trực thuộc cũng sáp nhập vào Học viện An ninh nhân dân.

Tương tự, trường Đại học Cảnh sát nhân dân và các tổ chức trực thuộc sáp nhập vào Học viện Cảnh sát nhân dân để thành lập phân hiệu tại TP.HCM trên cơ sở trường này. Phân hiệu có tên Học viện Cảnh sát nhân dân - Phân hiệu TP.HCM.

Bên cạnh đó, trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II và các tổ chức trực thuộc sáp nhập vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ GD&ĐT căn cứ nội dung phê duyệt để ban hành các quyết định sắp xếp, tổ chức lại các học viện, trường Công an nhân dân theo thẩm quyền quy định tại Luật Giáo dục.

Việc tổ chức lại phải bảo đảm các cơ sở giáo dục sau sắp xếp tiếp nhận đầy đủ chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục tổ chức đào tạo và cấp bằng cho học viên đang theo học, đồng thời bảo đảm quyền lợi của học viên theo quy định.

Bên cạnh việc sáp nhập trường và học viện, Thủ tướng cũng quyết định bãi bỏ Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Bộ Công an; Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 7/2/2024 sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Bộ Công an.