Sáp nhập hàng loạt trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ký kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, với các cơ sở giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT sẽ làm đề án trình Thủ tướng, ra các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trước ngày 1/4/2027.

Với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Bộ GD&ĐT chủ trì ra các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trong quý IV năm 2026.

Trong đó, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang sáp nhập vào Trường Đại học Nha Trang.

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP Hồ Chí Minh sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh; sáp nhập Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP Hồ Chí Minh vào Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Thành lập Phân hiệu trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại Quảng Ninh trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội.

Theo kế hoạch, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương sẽ được sáp nhập vào ﻿Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chuyển giao 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương quản lý, gồm: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1; Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị; Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội; Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng; Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng; Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1; Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2; Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định.

Chuyển giao 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về Bộ Công an quản lý, gồm: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ; Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất; Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

Bộ GD&ĐT cũng chuyển giao nguyên trạng Viện nghiên cứu Thiết kế trường học về trực thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Bộ GD&ĐT nêu rõ, quá trình sắp xếp, tổ chức lại phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người học, giảng viên và người lao động; không làm gián đoạn hoạt động đào tạo của cơ sở giáo dục. Đồng thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả tổ chức hoạt động của đơn vị; bảo đảm tính kế thừa: Chương trình, văn bằng, chứng chỉ của người học được chuyển tiếp liền mạch; xử lý đồng bộ về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và pháp lý; có chính sách phù hợp đối với cán bộ, viên chức, người lao động dôi dư.

Trong quá trình tiến hành sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị theo kế hoạch này, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả thực hiện và tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị khác, đảm bảo phù hợp với các đề án sắp xếp, tổ chức lại khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Trước đó, vào tháng 7/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch 06 về việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học công lập theo hướng chuyển trường đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc địa phương quản lý; sáp nhập, hợp nhất các trường trên cùng địa bàn, trừ các trường thuộc lĩnh vực đặc thù. Mục tiêu là giảm tối thiểu 20% đầu mối trước ngày 1/4/2027.